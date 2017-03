Todtmoos Freizeitheim im Ortsteil Mättle steht zum Verkauf

Die katholische Kirchengemeinde Sankt Josef Rheinfelden verkauft das lange Zeit als Jugendherberge genutzte Haus. Doch einige Investitionen stehen an, um das Gebäude auf modernen Standard zu bringen.

Todtmoos – Das Freizeitheim der katholischen Kirchengemeinde Sankt Josef Rheinfelden, das sich im Todtmooser Ortsteil Mättle befindet, steht zum Verkauf.

Das Haus wurde in den vergangenen Jahren überwiegend als Jugendherberge für Vereine und Jugendgruppen genutzt, und war sehr gut belegt. Im Gespräch mit unserer Zeitung äußerte sich der Vorsitzende des Rheinfelder Pfarrgemeinderates, Günter Schmidt, zu den Beweggründen, das Haus zu verkaufen. In früheren Jahren sei das Freizeitheim noch mit eigenen Gruppen aus der Pfarrei belegt worden, so Schmidt. Doch die Entfernung von Rheinfelden nach Todtmoos sei einfach zu groß.

So wurde das idyllisch am Waldrand gelegene Haus überwiegend an fremde Gruppen und Vereine vermietet. Die Pfarrei habe sich schon länger Gedanken über den Verkauf gemacht.

In naher Zukunft würden einige Investitionen anstehen, um das Gebäude auf den heutigen Stand zu bringen. So müsse etwa aus Sicherheitsgründen eine Außentreppe angebracht werden, die als Fluchtweg dient: "Das investierte Geld kann nicht so schnell wieder erwirtschaftet werden“, erklärte Günter Schmidt. In der Seelsorgeeinheit gäbe es viele eigene Gebäude, die zu unterhalten seien. Es müsse deshalb überlegt werden, welche Immobilien Sinn machen: "Es ist natürlich immer schwer, sich von etwas zu trennen“, so der Vorsitzende des Pfarrgemeinderates etwas wehmütig. Das Freizeitheim sei der Gemeinde und dem Landratsamt vor einiger Zeit als Unterkunft für Flüchtlinge angeboten worden. Es sei jedoch kein Interesse bekundet worden, sagte Günter Schmidt.

Das dreigeschossige Gebäude aus dem Jahr 1984 verfügt über mehrere Schlafsäle, Appartements und Zimmer. Auch ein Aufenthaltsraum und eine Großküche sind vorhanden. Wie Günter Schmidt mitteilte, sind bereits Interessenten für das Haus vorhanden. Die künftige Nutzung ist noch nicht bekannt. Sollte das Freizeitheim nicht mehr für Gruppen und Vereine buchbar sein, fehlt der Tourismusgemeinde Todtmoos ein weiteres Unterkunftsangebot in diesem gefragten Segment.