Todtmoos Freie Wähler von Todtmoos wollen mehr Transparenz

Der Beitritt der Gemeinde Todtmoos zur Hochschwarzwald Tourismus GmbH war bei der Hauptversammlung der Freien Wähler Thema. Zudem fordert die Wählervereinigung mehr öffentliche Gemeinderatssitzungen

Todtmoos (jel) Im Rahmen ihrer Hauptversammlung trafen sich die Freien Wähler Todtmoos am Montagabend, um auf das vergangene Jahr zurückzublicken. Neben Themen wie dem Austritt aus dem Landesverband sowie den Neuwahlen des Vorstands, war es vor allem die Tätigkeit des Gemeinderates, die zu einer lebhaften Diskussion führte. Einige Mitglieder kritisierten fehlende Transparenz bei der Umsetzung von Entscheidungen im Gemeinderat und plädierten für mehr öffentliche Sitzungen.

Zu Beginn der Versammlung betonte der Vorsitzende Jörg Oehler, wie turbulent das vergangene Jahr gewesen sei. „Rückschritte können wir unserer Heimatgemeinde nicht zumuten“, so Oehler. Schriftführer Klaus Jehle erinnerte die Mitglieder beim Verlesen des Jahresberichts an den Skiausflug im vergangenen Jahr und bewertete diesen positiv. Nicht ganz so positiv sah es jedoch im Bereich Finanzen aus. Kassiererin Christine van der Meyden kam zu dem Ergebnis, dass deutlich mehr Ausgaben vorliegen. Die finanzielle Situation begünstigte damit den Ausstieg aus dem Landesverband, welcher durch die Mehrheit entschieden wurde. Beitragsgebühren von rund 400 Euro seien bei den genutzten Leistungen einfach zu hoch. Der Austritt hat eine Satzungsänderung zur Folge. Neben dem Austritt standen die Neuwahlen und eine Ehrung an. Alle Mitglieder behalten ihr Amt bis auf Rudolf Haselwander, der nach vierjähriger Tätigkeit als Beisitzer zurücktritt und von Bernd Struck ersetzt wird.

Für zahlreiche Diskussionen sorgte der Bericht des Fraktionsvorsitzenden Ingomar Franz aus dem Gemeinderat. Franz stellte die Projekte des vergangenen Jahres wie den Erwerb des Parkhotels, die Sanierung der Skilifte sowie die Initiative Todtmoos 2030 vor. Doch es war vor allem der mögliche Beitritt der Gemeinde zur Hochschwarzwald Tourismus GmbH (HTG), der für zahlreiche Diskussionen sorgte. Dabei bemängelte Mitglied Jimmy Zimmermann eine fehlende Transparenz beim Treffen von Entscheidungen im Gemeinderat. „Der Bürger hat den Anspruch zu erfahren, was besprochen wird“, kritisierte Zimmermann. Ingomar Franz und die anwesende Bürgermeisterin Janette Fuchs akzentuierten hingegen, dass bislang noch keine Entscheidungen getroffen seien. Es sei lediglich ein Antrag auf Aufnahme gestellt worden, damit diese überhaupt in Aussicht gestellt werden könne. Von einigen Mitgliedern hagelte es Kritik aufgrund der Vorgehensweise bei der Entscheidungsfindung. So soll der Gemeinderat zu wenige Informationsveranstaltungen angeboten und somit Ungewissheit der Bevölkerung gefördert haben.

Ehrungen

Rudolf Haselwander, der bereits seit 1992 Mitglied der Freien Wähler Todtmoos ist, wurde im Rahmen seines Jubiläums für die 25-jährige Mitgliedschaft geehrt.

