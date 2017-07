Todtmoos Fernwärmenetz in Todtmoos wird erweitert

Im Zuge der Baumaßnahmen im Vordertodtmoos III soll das Netz bis ins Ortszentrum geführt werden. In einem Pressegespräch erläuterten Bürgermeisterin Janette Fuchs und Berthold Schmidt von der Firma SWL-GmbH die Maßnahmen.

Das Fernwärmenetz in Todtmoos wird in beträchtlichem Umfang erweitert. Im Zuge der Baumaßnahmen im Sanierungsgebiet Vordertodtmoos III soll das Fernwärmenetz bis in das Todtmooser Ortszentrum geführt werden. In einem Pressegespräch erläuterten Bürgermeisterin Janette Fuchs und Berthold Schmidt von der Firma SWL-GmbH aus Bernau als Betreiber der Anlage die geplanten Maßnahmen.

Berthold Schmidt zur Erweiterung: "Die Sanierung des Gebietes ist für uns eine Chance, bis in das Zentrum des Ortes zu kommen“. Bürgermeisterin Janette Fuchs begrüßte das Vorhaben ausdrücklich: "Ich finde es gut, das der Bürgerschaft diese Alternativenergie angeboten wird“. Sie dankte Berthold Schmidt für den kurzfristigen Entschluss, das Fernwärmenetz zu erweitern und bezeichnete die Firma SWL als „zuverlässigen Partner“.

Die Bauarbeiten im ersten Abschnitt von der Wehratalhalle bis zur Einmündung in die Schwarzenbacher Straße sind schon in vollem Gange. Im Zuge der Straßensanierung werden derzeit Leerrohre vom Biomasseheizwerk, das mit Hackschnitzeln aus den Wäldern rund um Todtmoos und Bernau betrieben wird, in Richtung Ortskern verlegt. Einige Hauseigentümer entlang der geplanten Strecke haben bereits signalisiert, das sie an das Netz anschließen möchten: "Eine gewisse Anschlussdichte sollte vorhanden sein, damit sich das rentiert“, so Berthold Schmidt. Bei einer anstehenden Sanierung der Heizungsanlage würde sich ein Anschluss an das Fernwärmenetz anbieten, so der Betreiber. Selbst bei niedrigem Ölpreis sei das wirtschaftlich.

Laut gesetzlicher Vorgabe müssten bei einer Modernisierung 15 Prozent der Leistung aus erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die Anschlussgebühren an das Netz seien günstiger, und es fallen seitens des Hausbesitzers keine Kosten für Wartung und Reparatur an, so Schmidt zu den Vorzügen des Verbundes.

In der Wehratalstraße und im Salesiaweg können die Leerrohre im ausgebaggerten Straßenbett verlegt werden. In der Hauptstraße, die nicht mehr zum Sanierungsgebiet gehört, ist nach Auskunft von Berthold Schmidt eine Verlegung trotzdem problemlos möglich, da die Straße nicht asphaltiert ist, sondern mit Pflastersteinen ausgelegt wurde. Durch den zwischenzeitlichen Ausstieg der Klinik Wehrawald, die ein eigenes Biomasseheizwerk errichtete, sei in der bestehenden Anlage Kapazität frei geworden, so Berthold Schmidt.

Die Hackschnitzel-Heizanlage wurde im Jahre 1997 in Betrieb genommen und versorgte als erste öffentliche Gebäude die Schule und die Wehratalhalle mit Heizenergie. Im Jahr 2004 wurde das Gebäude erweitert und ein wesentlich größerer Kessel eingebaut um der gestiegenen Nachfrage gerecht zu werden. Auch der Kamin für den Rauchabzug wurde erhöht. Die Firma SWL hat inzwischen ihre Halle zur Bevorratung der Hackschnitzel erweitert.

Mit der Anlage neben der Wehratalhalle werden zahlreiche öffentliche Gebäude, Wohn- und Geschäftshäuser, Hotels und Privathäuser mit erneuerbarer Heizenergie versorgt. Der Vorrat an fossilen Brennstoffen wird somit geschont. Durch den Betrieb der Anlage werden jährlich bis zu 900 000 Liter Heizöl durch den nachwachsenden Rohstoff Holz ersetzt. Der Ausstoß des Treibhausgases COverringert sich jährlich um etwa 2200 Tonnen. Der Hackschnitzel-Verbrauch beträgt derzeit jährlich zwischen 5000 und 7000 Kubikmetern.