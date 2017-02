Todtmoos Fasnacht in Todtmoos: Die neue Narrezitig bietet 18 Seiten zum Schmunzeln

Fasnacht in Todtmoos: Die neue Narrezitig bietet 18 Seiten zum Schmunzeln

Die traditionelle Übergabe der Todtmooser Narrezitig an Bürgermeisterin Janette Fuchs findet bei Narrenpräsidentin Gudrun Wasmer statt. Erika Buhr spricht über aktuelle Themen.

Todtmoos (abö) Eine schöne Tradition wird fortgeführt. Das erste Exemplar der druckfrischen siebten Ausgabe der Todtmooser Narrezitig wurde am Zweiten Faißen in der guten Stube von Narrenpräsidentin Gudrun Wasmer an Bürgermeisterin Janette Fuchs übergeben. Zugegen waren Vertreter der örtlichen Zünfte sowie Dietmar Haß von der Touristinfo und Autorin Erika Buhr.

Beim Studium des 18 Seiten umfassenden Werkes begegnen dem Leser humorvolle, aber auch zum Nachdenken anregende Zeilen aus dem Dorfgeschehen und aus der großen Politik. Verfasserin Erika Buhr hatte bei der neuen Narrezitig tatkräftige Unterstützung durch die Gastautoren Hannelore Eckert und Julian Schwinkendorf. Große und kleine Missgeschicke der Todtmooser Bürger wurden in heiteren Versen festgehalten. Die Palette der Beiträge reicht von missratenen Backkünsten bis hin zum Kauf eines Monster-Fernsehers, dessen Transport sich als schwierig erwies. Auch der schier unglaubliche Versuch, die mit moderner LED-Technik bestückte Laterne der Hochkopfgeister mit einem Feuerzeug zu entzünden, wird im närrischen Blatt gebührend erwähnt.

Erika Buhr sparte auch aktuelle Themen aus der Weltpolitik nicht aus. Auch der neue US-Präsident Donald Trump bekommt sein Fett weg. Die Autorin fragt sich verwundert: "Trump kommt von trampeln, oder wie?" Mit kritischer Handschrift wird auch der Klimawandel beleuchtet: "Hält die Zukunft mehr Hitzegrade bereit, bekommen wir lange südliche Sommerzeit?" Die noch bis zum Dritten Faißen amtierende Bürgermeisterin lobte die Initiative und den schönen Brauch der Übergabe: "Es ist toll, das wir in unserer Gemeinde so etwas haben.“ Käuflich zu erwerben ist die Narrezitig in den bekannten Todtmooser Einzelhandelsgeschäften.