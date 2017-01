Todtmoos Fahrer von Polizei überrascht

In Todtmoos bemerkte am Freitagmorgen ein Autofahrer beim Ausparken eine Polizeistreife. Der Mann parkte wieder ein und wollte seinen Weg zu Fuß fortsetzen

Am Freitag wurde gegen 2.45 Uhr in der Hauptstraße in Todtmoos ein Autofahrer von einer Polizeistreife überrascht. Beim Ausparken bemerkte der Fahrer eines Mercedes einen Streifenwagen und fuhr in die Parklücke zurück. Anschließend wollte der Fahrer zu Fuß in Richtung Ortsmitte gehen.



Die Beamten hielten den Mann an, hierbei wurden bei ihm ein unsicherer Gang und deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt. Einen Führerschein konnte laut Polizeiangaben weder beim Fahrer noch in seinem Fahrzeug aufgefunden werden. Da er einen Atemtest ablehnte, wurde eine Blutalkoholbestimmung veranlasst.