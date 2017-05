Todtmoos Die katholische Pfarrgemeinde Todtmoos mach sich Gedanken zum Ortsjubiläum

Die katholische Pfarrgemeinde beteiligt sich an den Festivitäten zum Jubiläum 750 Jahre Todtmoos. Beispielsweise ist eine Ausstellung zur Geschichte der Wallfahrtskirche geplant.

Was machen wir zum Ortsjubiläum 750 Jahre Todtmoos 2018? Eine Frage, die es am Dienstag bei einem Informationsabend zu beantworten galt, zu dem die katholische Pfarrgemeinde eingeladen hatte. Einige Veranstaltungen im Jubiläumsjahr stehen bereits fest, viele weitere Vorschläge wie eine Ausstellung, die Teilnahme am Festumzug und Kirchenführungen der besonderen Art stehen im Raum.

Er habe mit 750 Teilnehmern an der Informationsveranstaltung gerechnet, sagte Pater David schmunzelnd. So viele waren es dann doch nicht, rund 20 Interessierte hatten sich eingefunden. Es gehe darum, gemeinsam zu überlegen, wie man als Kirchengemeinde zu dem Jubiläum beitragen wolle, so der Pater weiter. Und: Man wolle zeigen, dass die Kirche für alle da sei. Wichtig sei, alle Menschen, ob einer Kirche angehörend oder nicht, willkommenzuheißen.

Für das Jubiläumsjahr stehen auf Seiten der Pfarrgemeinde bereits einige Termine fest. Ins Jahr startet man am 1. Januar mit einem Eröffnungsgottesdienst, bei dem als sichtbares Zeichen des Jubiläums eine große Jubiläumskerze in der Wallfahrskirche entzündet werden soll. Mit einem Gottesdienst an Silvester endet das Jahr – ein Bogen, unter dem alle Veranstaltungen des Jahres stehen, sagte Pater David in Anspielung auf das Logo „Todtmoos 2030“, dessen Bogen den Horizont symbolisieren soll. Weiterhin stehen das Paulinerfest (21. Januar), ein Chornachmittag (17. Juni), an dem alle musikalischen Gruppen des Ortes teilnehmen sollen, ein Jubiläumsgottesdienst (22. Juni) und das Patrozinium mit Pfarrfest (19. August) bereits im Terminkalender.

Der Schwerpunkt der kirchlichen Aktivitäten aber soll im kommenden Jahr im Mai liegen. Gertrud Freitag stellte Themen vor, die bereits in einer Vorbesprechung auf den Tisch gekommen waren. Angedacht ist eine Ausstellung zur Geschichte der Wallfahrtskirche und der Gründungslegende. Hier gilt es unter anderen, das Archiv nach alten Urkunden zu durchforsten. Die Ausstellung könnte in der Wallfahrtskirche gezeigt werden, auch die Wallfahrtsstände kämen insoweit in Betracht. Angeregt wurde ferner, das Gnadenbild der Maria in der Wallfahrtskirche, das infolge eines Brandschadens nur mit einem Mantel bedeckt gezeigt wird, auch einmal ohne Mantel auszustellen. Zudem soll es Führungen der besonderen Art wie Orgel- oder Kinderführungen geben. Auch die Herstellung des ursprünglichen Zustandes der Ölbergkapelle wurde ins Gespräch gebracht.

Am Festumzug will man sich seitens der Kirchengemeinde ebenfalls beteiligen, denkbar wäre etwa ein Themenwagen mit der Darstellung der Gründungslegende. Ein Gemeindemitglied wird ein Modell der Wallfahrtskirche im Maßstab 1:15 anfertigen. Auch der Auszug der Benediktiner aus Todtmoos könnte bei dem Umzug dargestellt werden. Weitere Vorschläge sind ein Taize-Gottesdienst und eine Wallfahrt für Todtmooser nach Konstanz.

Dies alles seien viele gute Ideen, deren Umsetzung aber mit der Zahl derer steht und fällt, die sich einbringen, war man sich einig. Einige Gruppe haben sich bereits gefunden, die sich bestimmer Themen annehmen werden. Weitere Helfer sollen in den nächsten Wochen gesucht werden, auch Ideen sind hochwillkommen, sagte Gertrud Freitag. Am 20. Juni wird man zu einem weiteren Treffen zusammenkommen. Interessierte können sich im Pfarramt melden unter Telefon 07674/462 oder per E-Mail (sekretariat@pfarramt-todtmoos.de).