Todtmoos Die Planungen für das Jubiläum 750 Jahre Todtmoos 2018 laufen bereits auf Hochtouren

Das Organisationskomitee für Feierlichkeiten zur 750 Jahrfeier hofft mit Bürgermeisterin Janette Fuchs auf eine rege Beteiligung der Bürger.

"Mit Gemeinsinn und Bürgerengagement durch das Festjahr", unter diesem Leitgedanken laufen derzeit die Vorbereitungen für das Ortsjubiläum zum 750-jährigen Bestehen von Todtmoos im kommenden Jahr. Bürgermeisterin Janette Fuchs appellierte in einem Pressegespräch mit unserer Zeitung einmal mehr an die Solidarität aller Bürger mit den Feierlichkeiten zum Jubiläum. Vereine, Institutionen, die Geschäftswelt, Gewerbetreibende sowie die Bürger dürften sich gerne mit einem Beitrag oder ihrer Mithilfe bei den verschiedenen Veranstaltungen einbringen.

Das dafür gebildete Organisations-Team steht hinter der Bürgermeisterin und würde sich ebenfalls über Initiativen aus der Bevölkerung freuen. Im Mitteilungsblatt der Gemeinde wurde seitens des Organisations-Teams ein entsprechender Aufruf zur Mithilfe veröffentlicht: "Wir wünschen uns ein denkwürdiges Dorfjubiläum, getragen vom Gemeinschaftsgedanken", ist dort zu lesen. Janette Fuchs ergänzt: "Unser Dorfjubiläum soll ein schönes Fest von Bürgern für Bürger werden.“

In der jüngsten Sitzung des Organisations-Teams mit einigen Mitgliedern des Gemeinderats wurde unter anderem auch über die Finanzierung der Feierlichkeiten gesprochen. Nach angeregter Diskussion entschied das Festkomitee einstimmig, dass alle Beteiligten ihren Beitrag zum Gelingen des Jubiläums in den freiwilligen Dienst der guten Sache stellen sollten. Derzeit ist nach Aussage der Bürgermeisterin noch völlig offen, ob das Gemeinde-Jubiläum Gewinn abwirft, oder mit einem Verlust gerechnet werden muss.

Alleine der Skiclub rechnet für seine Veranstaltung „Sport im Ort“ schon mit Kosten in Höhe von rund 20 000 Euro, die möglichst durch Sponsorengelder gedeckt werden sollten. Zur Minderung des finanziellen Risikos, nicht nur für den Skiclub, beschloss der Gemeinderat in einer zurückliegenden Sitzung ein Gesamtbudget für das Festjahr, mit dem eventuelle Verluste abgedeckt werden können. Dieses liegt bei 22 000 Euro. Ziel bei allen Veranstaltungen im Jubiläumsjahr sei es aber, dass am Ende eine schwarze Null steht, so die Rathauschefin.

Neben dem Winter-Sport-Ereignis im Februar 2018 sind noch einige große Veranstaltungen in Vorbereitung. So wird es im Mai ein Festbankett der besonderen Art in aufgelockerter Form geben. Im Juli wird ein bunter Festumzug durch Todtmoos ziehen. Musikalischer Höhepunkt ist ein Konzert von Herrn Stumpfes Zieh- und Zupfkapelle. Im September wird es mehrere Aufführungen des Theaterstücks „Zeit ohne Stunden“ von Erika Buhr geben.