Todtmoos Die Narrenzunft Todtmoos hofft auf viele feiernde Besucher zu Nachtumzug und Partynacht

Die Narrenzunft Todtmoos lädt zum Nachtumzug am Rosefriddig mit anschließender Partynacht im Saal des Kurhauses Todtmoos ein.

Mit einer Partynacht und einem Nachtumzug geht die Todtmooser Narrenzunft in der aktuellen närrischen Saison neue Wege. Am sogenannten Rosefriddig, 24. Februar, wird es einen bunten Nachtumzug durch die Straßen des heilklimatischen Kurorts geben. Zwölf Gruppen und Guggenmusiken haben sich zu dem Spektakel nach Einbruch der Dunkelheit angemeldet. Der närrische Lindwurm zieht ab 19.11 Uhr von der Grüntalstraße durch die Hauptstraße bis zur Wehratalhalle.

Nach dem Einzug der Umzugs-Teilnehmer steigt anschließend eine große Partynacht im bunt dekorierten Saal des Kurhauses. Im Laufe des Abends werden die Gäste mit verschiedenen Darbietungen unterhalten. Die Tanzgarde und die Tanzmäuse werden für einen bunten Blickfang auf der Bühne sorgen. Außerdem werden verschiedene Guggenmusiken die Halle mit ihrem schrägen Sound zum Beben bringen. Live-Musik der 70er Jahre bis heute zum Tanzen und Mitsingen gibt es von der siebenköpfigen Partyband „upside-down“ aus dem Raum Villingen-Schwenningen.

Im Rahmen der Partynacht werden langjährige Mitglieder der im Jahr 1977 gegründeten Narrenzunft für ihre Treue zum Verein geehrt. Die Partynacht findet anstelle des sonst üblichen Zunftabends statt. In den vergangenen Jahren war das Interesse am Zunftabend seitens der Bevölkerung nicht besonders groß gewesen, obwohl sich die Mitglieder der Narrenzunft mit ihren ideenreichen Beiträgen viel Mühe gegeben hatten. Die Todtmooser Narren hoffen in diesem Jahr auf mehr Zuspruch und viele Gäste beim Nachtumzug und der Partynacht in der Halle.