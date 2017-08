Todtmoos Die Kirchenmusiker des Gesualdo-Ensembles zeigen ihr Können in Todtmoos

Das Gesualdo-Ensemble tritt in der Todtmooser Wallfahrtskirche auf und präsentiert souverän ein anspruchsvolles Repertoire.

Trotz seiner gerade einmal 17 Sänger präsentierte sich das Gesualdo-Ensemble am Donnerstagabend in der Todtmooser Wallfahrtskirche erstaunlich stimmgewaltig. Kein Wunder, setzt es sich doch zum größten Teil aus Kirchenmusikern zusammen. So schreckten sie auch in der Auswahl ihres aufgeführten Repertoires nicht vor anspruchsvollen Kompositionen zurück, denen man allerdings ihren Schwierigkeitsgrad als Zuhörer nicht anmerkte, so souverän wurden sie zu Gehör gebracht.

Auch der muntere Wechsel quer durch die Jahrhunderte der Kirchenmusik bereitete ihnen keine Schwierigkeiten und machte einen besonderen Reiz des Konzerts aus. Die Chormitglieder kennen sich bereits seit der Studienzeit und treffen sich jedes Jahr zu einer Probenwoche mit einigen Konzerten. Dieses Jahr hatten die Sänger als Standort für ein Konzert den Liborihof in Todtmoos-Lehen gewählt.

Untertitelt als „Musikalisches Abendlob“ folgte das Programm dem Ablauf der klösterlichen Vesper in musikalischer Umsetzung der Texte. Eröffnet wurde mit Brittens (1913 bis 1976) „Deus in adiutorium meum intende“. Von da ging an es mühelos mit dem Marienhymnus „Ave, Regina caelorum“ des Chornamensgebers Gesualdo vier Jahrhunderte zurück.

Auch die Psalmen reichten kompositorisch von der Gegenwart mit Planyavsky (geboren 1947) über den Frühbarock des H. Schütz zu Mendelssohn Bartholdys innigem „Denn er hat seinen Engeln“. Auf nochmals Schütz und seinen Zeitgenossen J. H. Schein folgte mit Purcell englischer Barock. Die Fürbitten waren als Doppelchor von Rheinberger gesetzt mit wunderbar ineinanderfließenden Stimmen. Mit Gottfried Homilius' „Unser Vater“, Simon Wawers (geboren 1979) „Nunc dimittis“ und Pierre Villettes Marienhymnus schloß der Vesperzyklus.

Durchgehend war spürbar, dass hier Kirchenmusiker sangen, die den religiösen Texten Tiefe und Ausdruckskraft verliehen. Ihr Können wurde allen Klangfarben gerecht, von sanft und innig bis volltönend mächtig, vom Frühbarock über die Romantik bis hin zu zeitgenössischen Werken mit stets stimmiger Intonation bis in die schwebenden Dissonanzen. So konnten die Zuhörer sich ungestört dem Genuss und der Vielfalt des Repertoires hingeben, während vor den Kirchenfenstern langsam die Nacht hereinbrach. Nach wohlverdientem Beifall wurde das Publikum mit Regers „Nachtlied“ entlassen.