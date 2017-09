Todtmoos Die Jungen Symphoniker Südbaden überzeugen ihr Publikum mit Repertoire und Niveau

Die Jungen Symphoniker Südbaden geben im Kurhaus Wehratal ein beeindruckendes Konzert. Besonders Solist Fabrice Millischer begeistert das Publikum.

Wer glaubt, das klassische Musik nicht unbedingt die jüngere Generation anspricht, wurde beim Konzert der Jungen Symphoniker Südbaden im Kurhaus Wehratal eines Besseren belehrt. Das Symphonieorchester von jungen Menschen für junge Menschen unter der Leitung des 23-jährigen Dirigenten Valentin Egel begeisterte mit einem anspruchsvollen Konzertprogramm die zahlreich erschienenen Gäste, unter ihnen auch etliche junge Liebhaber dieses Musikgenres.

Mit Werken aus der Zeit des Impressionismus und der Spätromantik bot das Orchester Klassik auf äußerst hohem Niveau. Zu Gehör gebracht wurde als Auftakt des Konzerts ein Prélude des französischen Meisters Claude Debussy. Mit der fünften Symphonie des finnischen Komponisten Jean Sibelius wurde eines seiner beliebtesten Orchesterwerke trefflich intoniert. Das Glanzlicht im Programm des Abends war aber ohne Zweifel das Konzert für Posaune und Orchester von Matthieu Millischer. Diese zeitgenössische Komposition aus dem Jahr 2016 forderte den Solisten an der Posaune, Fabrice Millischer, sowie das gesamte Orchester zu Höchstleistungen heraus. Das Werk ist in drei Sätze mit unterschiedlicher Ausdruckskraft gegliedert. Im Vordergrund stehen hierbei die Blechbläser.

Der 32-jährige Solist Fabrice Millischer zählt zu den bekanntesten Posaunisten der jungen Generation. Er studierte am Konservatorium in Toulouse und konzertiert als gefragter Solist zusammen mit bekannten Orchestern wie etwa der Philharmonie Baden-Baden. Die jungen Symphoniker Südbaden kamen in diesem Jahr zu ihrem dritten Projekt seit dem Jahr 2015 zusammen. Die Jugendkulturarbeit steht bei dem Ensemble im Vordergrund. Erfahrene Musiker treffen hier auf Orchesterneulinge, um gemeinsam zu musizieren. So können gerade die jungen Talente von der Erfahrung und Routine der Profis profitieren. Neben dem Konzert in Todtmoos waren die Jungen Symphoniker Südbaden am gleichen Wochenende auch noch in Müllheim und in Schopfheim zu hören.