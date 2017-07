Todtmoos Die Hochkopfgeister-Moosgumper wollen in Zukunft mehr Gäste anlocken bei ihrem Zunftabend

Beim Zunftabend der Hochkopfgeister-Moosgumper soll es Veränderungen geben, dafür möchte Vorsitzender Klaus Spitz die Jungen im Verein motivieren.

Todtmoos (abö) Mit neuen Vorstandsmitgliedern startet die Zunft der Hochkopfgeister-Moosgumper in die neue Saison. Bei den Wahlen an der Hauptversammlung im Gasthaus Sternen wurde Alexandra Bühler zur neuen Kassiererin gewählt. Sie löst Claudia Koch ab. Ebenfalls neu im Gremium ist Tanja Zimmermann als Schriftführerin. Cornelia Zimmermann gab ihr Amt nach 15 Jahren ab. Die übrigen Vorstandsmitglieder wurden in ihren Ämtern bestätigt. Der Vorsitzende Klaus Spitz und Vize Petra Wehrle wurden einstimmig für weitere zwei Jahre gewählt. Auch Sachwartin Katja Mutter macht weiter. Beisitzer bleiben Roman Kaiser und Lisa Wasmer. Zu Kassenprüfern wurden Engelbert Strittmatter und Jörg Zimmermann bestimmt.

Im detaillierten Tätigkeitsbericht wurden die 14 anwesenden Mitglieder über die vergangene närrische Saison informiert. Neben den Fasnachtsterminen engagierte sich die Zunft auch unter dem Jahr mit Aktionen in der Gemeinde. So wurde beispielsweise eine Schrottsammlung durchgeführt und die Mitglieder bewirteten beim Naturparkmarkt. Im Kassenbericht war ein erfreuliches Plus zu verzeichnen. Die Zunft beabsichtigt, den Hochkopfturm, der früher bei Umzügen mitgeführt wurde, im Kurpärkle im Ortsteil Weg aufzustellen.

Im Frühjahr soll der Turm probeweise aufgebaut und der Standort vom Gemeinderat begutachtet werden. Der Vorsitzende Klaus Spitz informierte die Anwesenden über Ergebnisse der jüngsten Klausurtagung der Vereinigung Hochrheinischer Narrenzünfte (VHN), der die Todtmooser Zünfte angeschlossen sind. Es wurde angeregt, für die jüngeren Mitglieder einen Informationsabend über die VHN zu veranstalten.

Auch über das Für und Wider des Zunftabends wurde diskutiert. Hier wird es Änderungen geben: "Wir müssen versuchen, die Leute von der Ofenbank zu holen und mit unseren Jungen etwas verändern“, so Klaus Spitz. Er appellierte an die Mitglieder, bei den Veranstaltungen mitzumachen: "Unsere Zunft ist in allen Richtungen bemüht, dass das Brauchtum Fasnacht weiterläuft“, erklärte Spitz. Bürgermeisterin Janette Fuchs übernahm die Wahlleitung und dankte den Mitgliedern für ihr Engagement: "Es wird immer schwieriger, die Leute bei der Stange zu halten“, so die Meinung der Bürgermeisterin. Als Vertreterin der Narrenzunft Todtmoos bedankte sich die stellvertretende Vorsitzende Andrea Malzacher bei den Geister-Gumpern für ihren Einsatz für die heimische Fasnacht.

Der Verein

Die Hochkopfgeister-Moosgumper zählen 26 aktive Mitglieder plus elf Kinder. Vorsitzender ist Klaus Spitz. Kontakt per E-Mail (obergeist@hochkopfgeister-moosgumer.de).

Infos im Internet: www.hochkopfgeister- moosgumper.de