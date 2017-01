Todtmoos/Hotzenwald Die Ferienwelt Südschwarzwald steht vor einer Umstrukturierung

Todtmoos plant den Wechsel von der Ferienwelt Südschwarzwald zur Hochschwarzwald Tourismus GmbH. Diese Überlegung hat eine Diskussion um die nachhaltige Zielsetzung des Verbunds ausgelöst.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Eine Neustrukturierung der Ferienwelt Südschwarzwald (FWS) steht bevor: Die Überlegung der Gemeinde Todtmoos, 2018 zur Hochschwarzwald Tourismus GmbH (HTG) zu wechseln, hat bei der Ferienwelt eine Diskussion um eine nachhaltigere Zielsetzung ausgelöst.

Der Landkreis und Landrat Martin Kistler bedauern die Todtmooser Planspiele als solche, aber auch das Vorgehen der Gemeinde. Todtmoos habe die Partnergemeinden der Ferienwelt im Vorfeld über seine Absichten nicht informiert, man habe erst aus dem SÜDKURIER von den Todtmooser Plänen eines Wechsels zur Hochschwarzwald Tourismus GmbH erfahren.

Man werde „zu klären versuchen, welche Optionen für ein Verbleiben der Gemeinde Todtmoos bei der Ferienwelt möglich sind“, erklärt Jürgen Glocker, Amtsleiter für Kultur und Tourismus beim Landratsamt Waldshut. Gleich zu Beginn des Jahres seien Gespräche mit der Todtmooser Bürgermeisterin Janette Fuchs sowie mit Stefan Dorfmeister, dem Sprecher der Ferienwelt-Gemeinden und Bürgermeister von Höchenschwand, angesetzt. Bereits vor den Feiertagen hatten Landrat Martin Kistler und der Tourismusbeauftragte Klaus Nieke mit den Todtmooser Tourismusvertretern die Situation besprochen.

Der Landkreis Waldshut und die FWS-Gemeinden wollen Todtmoos nicht nur zum Bleiben bewegen, sondern gleichzeitig sollen nachhaltige Strukturen geschaffen werden: "Der Landkreis vertritt bereits jetzt den Standpunkt, dass die Weiterentwicklung der Ferienwelt Südschwarzwald sowohl in struktureller und organisatorischer als auch in finanzieller Hinsicht jetzt innerhalb einer kurzen Übergangsfrist auf eine nachhaltigere und gesicherte Grundlage gestellt werden muss", schreibt Glocker. Neue Ziele seien innerhalb der FWS-Führungsebene bereits erörtert worden.

Eine Überarbeitung der Zielsetzung stehe nun, vier Jahre nach Gründung 2012 ohnehin an, erklärt Glocker. Für den Fall, dass Todtmoos zum 1. Januar 2018 wirklich austrete, müsste die sich dort befindliche Geschäftsstelle der Ferienwelt umsiedeln. Nach Todtmoos kämen als touristisch starke Gemeinden Bad Säckingen oder Höchenschwand als neuer Standort für die Geschäftsstelle in Betracht, was aber die Bürgermeister Stefan Dorfmeister (Höchenschwand) und Alexander Guhl (Bad Säckingen) nicht bestätigen wollten.

Die Todtmooser Bürgermeisterin Jenette Fuchs befindet sich derzeit im Urlaub und war deshalb für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Vor den Feiertagen teilte sie auf Anfrage noch mit, der Todtmooser Gemeinderat habe am 13. Dezember nichtöffentlich über das Thema beraten. Das Ergebnis werde sie erst in der nächsten Sitzung am Dienstag, 10. Januar, bekannt geben.

Die HTG bestätigt, dass sie in den kommenden Wochen bis März mit den Tourismusexperten von Todtmoos sowie den dortigen Hoteliers ins Gespräch treten wird. Gemeinsam werde man den Rahmen einer möglichen Kooperation abstecken, erklärt HTG-Aufsichtsratsvorsitzender Stefan Wirbser. Das letzte Wort über die künftige touristische Marketingstrategie von Todtmoos fällt der Gemeinderat dann im Frühjahr 2017.

"Todtmoos könnte weiterhin eine führende Rolle übernehmen"

Jürgen Glocker, Amtsleiter im Landtratsamt Waldshut für Kultur und Tourismus, spricht über die möglichen Folgen eines Todtmooser Austritts aus der Ferienwelt Südschwarzwald:

"Todtmoos ist neben Bad Säckingen und Höchenschwand der stärkste Partner und ein starker Eckpfeiler der Destination Ferienwelt Südschwarzwald. Innerhalb der Ferienwelt Südschwarzwald könnte Todtmoos weiterhin eine starke und prägende Rolle einnehmen und die weitere Ausrichtung der Ferienwelt inhaltlich maßgeblich mitbestimmen.

Innerhalb der Hochschwarzwald Tourismus GmbH würde Todtmoos die gesamte Tourismuskompetenz an die HTG abgeben. Zudem würden die finanziellen Aufwendungen für den Tourismus bei einer Beteiligung bei der HTG zukünftig per Saldo höher ausfallen.

Todtmoos wäre zwar aufgrund der starken Übernachtungszahlen ein bedeutender Beitragszahler für die HTG und deshalb vermutlich sehr willkommen, allerdings ohne zahlreiche prägnante Alleinstellungsfaktoren innerhalb der HTG im Vergleich zu den anderen Mitgliedern zu haben.

Im Unterschied dazu könnte Todtmoos innerhalb der Ferienwelt Südschwarzwald weiterhin eine führende Rolle übernehmen und seine Stärken als Wanderort und Wallfahrtsgemeinde viel stärker ins Gewicht bringen.

Die Anzahl und Struktur leistungsfähiger Beherbergungsbetriebe, die sich über die HTG vermarkten ließen, ist in Todtmoos mit ganz wenigen Ausnahmen nur in begrenztem Umfang vorhanden. Kleine Betriebe und private Zimmervermieter werden wohl finanzielle Mehraufwendungen leisten müssen, um bei der HTG mit den anderen Vermietern der HTG-Destination konkurrieren zu können. Eine eigene zusätzliche Vermarktung über die Gemeinde wäre zukünftig nicht mehr ohne Weiteres möglich.

Auch eine Fortsetzung der Kooperation mit der Nachbarstadt Wehr bei der gemeinsamen touristischen Vermarktung des Wehratals wäre nur schwer vorstellbar und vermutlich eher nicht mehr zu realisieren.

Die traditionelle touristische Verbundenheit mit den Nachbargemeinden Bernau und Wehr und zum Hotzenwald würde die Gemeinde bei einer Ausrichtung hin zur HTG in gewisser Hinsicht erschweren. Todtmoos wäre weiter weg vom Mittelpunkt der HTG, der in Hinterzarten ist, während ein Verbleib bei der Ferienwelt Südschwarzwald Chancen bietet, wieder die Führungsrolle der Destination im Landkreis Waldshut zu übernehmen."