Todtmoos Die Ausstellung "Vernetzungen mit Street Art ist derzeit im Rathaus Todtmoos zu sehen

Die Ausstellung mit Werken von Künstlerin Silvia Jung im Rathaus Todtmoos wurde eröffnet. Moderne und abstrakte farbintensive Formen dominieren bei den Werken aus dem Genre Street Art.

Unter dem Titel "Vernetzungen“ wurde eine neue Gemäldeausstellung im Todtmooser Rathaus eröffnet. Die Spaichinger Künstlerin Silvia Jung präsentiert damit 29 Werke der Kunstrichtung Street Art (Straßenkunst) mit vielsagenden Namen wie „Dialog“ oder „Endlos“. Die Laudatio zur Vernissage hielt Angelika Khan-Leonhard vom Artcollege Schluchsee, dessen Meisterschülerin Silvia Jung war. "Ich bin stolz, so eine unglaublich tolle Künstlerin in meinen Kursen zu haben“, sagte Khan-Leonhard in ihrer Einführung.

Street Art sei eine neue künstlerische Identifikation und Vision der jungen Generation zur Darstellung der Welt. "Künstler vermitteln hier die Leichtigkeit, aber auch die Problematik der heutigen Zeit“, erklärte die Rednerin den Ausstellungsbesuchern. Die farbintensiven Gemälde von Silvia Jung in Acryl-Lack-Öltechnik drücken traditionelle, moderne und abstrakte Formen aus. Durch verschiedene, kombinierte Elemente wirken die Kunstwerke oft dreidimensional. Silvia Jung nimmt in ihren Bildern Bezug auf Formen und Elemente des Menschen.

Die Künstlerin selbst sagt zu ihrem Schaffen: "Der Mensch steht für mich im Mittelpunkt des Ganzen.“ Als gutes Beispiel für das Ausleben der Street Art nannte Angelika Khan-Leonhard die Kunstwerke an den noch verbliebenen Resten der Berliner Mauer. Bürgermeisterin Janette Fuchs sprach in ihrer Begrüßung von farbenfrohen Bildern, die den Frühling ins Rathaus bringen: "Ich freue mich über freischaffende Künstler, die dem Rathaus Farbe verleihen. “ Die Ausstellung „Vernetzungen“ von Silvia Jung kann zu den üblichen Öffnungszeiten des Rathauses Todtmoos besichtigt werden.