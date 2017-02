Todtmoos Der Verein Aktives Todtmoos beginnt schon mit den Vorbereitung für das Ortsjubiläum 2018

Der Verein Aktives Todtmoos arbeitet an einem Konzept, wie er am Jubiläum der Gemeinde 2018 mitarbeiten kann. Der Vorsitzende Karl-Heinz Steidle kündigt bereits wichtige und große Aufgaben an.

Bei der Hauptversammlung des Vereins Aktives Todtmoos wurde der Vorsitzende Karl-Heinz Steidle bei den turnusmäßigen Neuwahlen in seinem Amt bestätigt. Stellvertretender Vorsitzender bleibt Roland Matt. Auch die Schriftführerin Irene Walter wurde wiedergewählt. Der bisherige Kassierer Walter Schwinkendorf stellte sein Amt zur Verfügung. An seine Stelle trat Nina Faschian. In den einzelnen Bereichen gab es nur wenige Änderungen. Das Handwerk wird von Christian Zumkeller und Friedrich Maier vertreten. Um den Bereich Handel kümmert sich Leni Faschian. Zuständig für die Abteilung Dienstleistung sind weiterhin Enrico Beckmann und Wilhelm Hottinger.

Die Gastronomie ist im erweiterten Vorstand durch Alexander Matt und Volker Hupfer vertreten. Als Vertretung der Vereine und privaten Mitglieder wurde Esther Wenzel in Abwesenheit neu in das Gremium gewählt. Kraft ihres Amtes gehören seitens der Gemeinde und Touristinformation Bürgermeisterin Janette Fuchs und Dietmar Haß dem Vorstand an. Die Wahlen wurden von Jörg Oehler geleitet, der seitens der Gemeinde dem Verein für sein großes Engagement zum Wohle des Kurortes seinen Dank aussprach. "Sie beleben mit ihren vielen Aktionen den Ort mit viel ehrenamtlichem Engagement“, lobte Oehler.

Der Vorsitzende Karl-Heinz Steidle machte auf die Schwerpunkte der Vereinsarbeit aufmerksam. Wichtig sei eine gute Innen- und Außendarstellung des Vereins mit Perspektiven und Zielen für die Zukunft. Vorausblickend rief Steidle die Mitglieder zur Mithilfe auf: "Für dieses und das kommende Jahr 2018, dem Jubiläumsjahr der Gemeinde, stehen noch große und wichtige Aufgaben in der Vorbereitung an."

Schriftführerin Irene Walter ließ das vergangene Jahr mit den zahlreichen Aktionen des Vereins nochmals Revue passieren. Zu den Höhepunkten zählten der beliebte Hamburger Fischmarkt, die Gesundheitswoche sowie der Weihnachtsmarkt und der Osterpark. Auch die Fußwaschung anlässlich der Wallfahrt aus Hornussen in der Schweiz wurde von Aktives Todtmoos wieder organisiert und durchgeführt.

Walter Schwinkendorf berichtete über einen positiven Kassenstand. Bezüglich einer Beteiligung am Jubiläum der Gemeinde werde nach den Worten von Karl-Heinz Steidle derzeit an einem Konzept gearbeitet, das nach der Fertigstellung präsentiert werden soll. Im Kalender des Vereins für 2017 sind bereits einige Aktionen vorgemerkt. So wird Ende Juli der Hamburger Fischmarkt wieder seine Zelte in Todtmoos aufschlagen. Auch die Gesundheitswoche wird wieder fester Bestandteil des Jahresprogramms sein.

Der Verein

Aktives Todtmoos ist der Nachfolgeverein des ehemaligen Todtmooser Gewerbevereins. Zielsetzung ist ein intensives Arbeiten für ein lebendiges Todtmoos. Vorsitzender ist Karl-Heinz Steidle. Aktuell hat der Verein in den einzelnen Bereichen 160 Mitglieder.

