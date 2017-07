Todtmoos Der Naturparkmarkt bietet begehrte Spezialitäten aus der Region

Der Naturparkmarkt lockt zahlreiche Besucher an, die das Angebot der Stände und die Handwerksvorführungen bewundern.

Trotz wechselhaften Wetters mit zeitweiligem Regen zog der Naturparkmarkt in Todtmoos am Sonntag zahlreiche Besucher an. Das Angebot an regionalen Spezialitäten an den Ständen rund um das Heimatmuseum in der Murgtalstraße war groß. Vom leckeren Bauernhofeis über frisches Obst, selbst gebackenes Brot und edle Brände aus heimischen Beeren hatten die Gäste die Qual der Wahl.

Rund um das Heimatmuseum wurde zudem ein ansprechendes Programm für Jung und Alt angeboten. Für beste musikalische Unterhaltung sorgten die Blechmeisen. Das Clowntheater Kakerlaki zog die kleinen Besucher in ihren Bann. Die Vorführung von altem Handwerk, wie Strohschuhe flechten oder Schindeln machen, wurde ebenso aufmerksam verfolgt. Das Heimatmuseum hatte zum Naturparkmarkt seine Pforten für einen kostenlosen Rundgang geöffnet.