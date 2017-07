Todtmoos Der Bahnengolfverein steht weiter ohne Vorsitzenden da

Die Vorstandswahl in der außerordentlichen Mitgliederversammlung des Bahnengolf-Sportvereins Todtmoos scheitert am vakanten Posten des Vorsitzenden. Auch ein Pächter für die Anlage muss noch gefunden werden.

Todtmoos (pro) Auch die außerordentliche Versammlung des Bahnengolf-Sportvereins Todtmoos ergab weder eine Veränderung im dezimierten Vorstandsteam, noch kam es zu einer Auflösung des Vereins. So werden der stellvertretende Vorsitzende Marius Kaiser und Kassierer Wolfgang Alber bis zur Hauptversammlung im Frühjahr den Verein führen. Bei der Suche nach einem Pächter der Anlage werden mehrere Mitglieder und auch ein Gemeinderat dem Führungsduo zur Seite stehen.

Die Neuwahl des vierköpfigen Vorstands, Vorsitzender und stellvertretender Vorsitzender, Schriftführer und Kassierer, scheiterte bereits beim Leitungsposten. Mehrere Wahlvorschläge wurden offenbart, auch Altbürgermeister Herbert Kiefer genannt, doch alle Vorgeschlagenen lehnten eine Wahl ab. Ein Vorschlag von Eugen Bauer, den Verein aufzulösen, da die Anlage nur noch von Hobbyspielern genutzt werde und der Platz dann auf die Gemeinde Todtmoos übergehen würde, fand keine Mehrheit. Lediglich drei der 13 stimmberechtigten Mitglieder votierten für den Bauer-Vorschlag.

Auch Bürgermeisterin Janette Fuchs konnte sich mit der Vereinsauflösung nicht anfreunden. Bei einem Übergang der Anlage auf die Gemeinde sehe sie ebenfalls Probleme. Es wäre dann möglich, so die Bürgermeisterin, dass es nur noch auf der Anlage zu einer Schlägerausgabe kommen und ein Kioskbetrieb flachfallen könnte. Der bisherige Pächter des Platzes, Karl-Heinz Nagel, ging auf den Kernpunkt des Vereinsproblems ein. Dies sei dadurch entstanden, dass der Gemeinderat eine Bandenwerbung in der beantragten Form ablehnte. Die Einnahmen der Bandenwerbung wären so hoch gewesen, dass von den 17 000 Euro, die für die Sanierung der Bahnen veranschlagt gewesen seien, lediglich noch 4000 Euro vom Verein hätten aufgewendet werden müssen. „Dass der Gemeinderat da dagegen gestimmt hat, fehlen mir die Worte“, sagte Nagel.

Altbürgermeister Herbert Kiefer gab zu verstehen, dass die ganze Sache davon abhängig sei, ob ein Pächter für die Anlage gefunden werde. Er stellte klar, dass eine Renovierung der Bahnen, wenn sie vom Verein in Auftrag gegeben werde, vom Badischen Sportbund bezuschusst würde. Er trat für die Erhaltung des Vereins ein, denn die Gemeinde habe genug Baustellen. Bürgermeisterin Janette Fuchs machte klar, dass sie gerne den Bahnengolf-Sportverein unterstützen werde, wenn es gewünscht werde.

Der Verein

Der Bahnengolf-Sportverein Todtmoos wurde 1994 gegründet. Derzeit gehören ihm 52 Mitglieder an. Die Minigolfanlage befindet sich im Salesia-Weg. Für die Anlage sucht der Verein für die kommende Saison einen neuen Pächter.

