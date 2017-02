Todtmoos Der Arbeitskreis Unternehmerfrauen im Handwerk Südschwarzwald feiert sein 30-jähriges Bestehen

Der Arbeitskreis Unternehmerfrauen im Handwerk Südschwarzwald lässt seine Anfänge im Jahr 1987 Revue passieren. Derzeit gehören ihm 46 Mitglieder an.

Einen Grund zum Feiern hatten die Unternehmerfrauen im Handwerk Südschwarzwald im Anschluss an ihre Hauptversammlung am Mittwoch. Seit nunmehr 30 Jahren bietet der Arbeitskreis zielgerichtete Fort- und Weiterbildung an, aber auch die Geselligkeit kommt bei den Frauen nicht zu kurz.

Es war am 13. November 1987, als zehn Frauen aus der Raumschaft St. Blasien im Gasthaus Adler in Bernau den Arbeitskreis Unternehmerfrauen im Handwerk Südschwarzwald gründeten. Es war der zweite Arbeitskreis im dieser Art im Handwerkskammerbezirk Konstanz. Zur ersten Vorsitzenden wurde Gabriele Wasmer gewählt.

Schnell erfreute sich der neu gegründete Arbeitskreis großer Beliebtheit und zählte 1988 bereits 40 Mitglieder. Seit den Anfangszeiten gehören dem Arbeitskreis kontinuierlich zwischen 40 und 55 Mitglieder an, derzeit sind es 46. „Wir wollen erreichen, dass es für Frauen im Handwerk leichter wird, ihre umfassenden beruflichen und familiären Verpflichtungen zu erfüllen. Eines unserer wichtigsten Ziele ist es, uns beruflich weiterzubilden, um den vielschichtigen Aufgaben und Anforderungen gerecht zu werden“, umriss Mechthild Wagner, seit 16 Jahren Vorsitzende des Arbeitskreises, die Ziele. Und so standen in den vergangenen Jahren Vorträge, Seminare und Workshops zu den unterschiedlichsten Themen auf dem Programm.

Beispielsweise gab es die Themen Verbraucherrecht, Vertragserfüllungsrecht, Mitarbeiterführung und Betriebsklima, Büroorganisation und Selbstmanagement, Facebook und Co. für den Mittelstand, Arbeitszeugnisse richtig formulieren, Konflikte wirksam und respektvoll lösen und Versicherungsrecht. Aber auch Betriebsbesichtigungen, Kochkurse, Informationen zu Hömöopathie und Wechseljahren sowie Yoga wurden angeboten, Ausflüge führten ins In- und Ausland.

Vielfältig unterstützt werden die Unternehmerfrauen von der Handwerkskammer Konstanz, der Kreishandwerkerschaft Waldshut, dem Versorgungswerk im Handwerk (Signal-Iduna) und der IKK-Classic, deren Vertreter an der Feier zum 30-jährigen Bestehen als Ehrengäste dabei waren.

Auch die Bürgermeister Janette Fuchs (Todtmoos), Rainer Fritz (St. Blasien), Helmut Kaiser (Dachsberg und Ibach) und Rolf Schmidt (Bernau) waren zugegen. Die Todtmooser Rathauschefin richtete das Wort an die Unternehmerinnen. „Sie alle sind das Rückgrat Ihres Unternehmens“, sagte sie und fuhr fort, gesellschaftlich und familiär leisteten die Unternehmerfrauen unglaublich viel, sie seien Allroundtalente und starke Frauen. Häufig sei zu hören, hinter einem erfolgreichen Mann stehe eine starke Frau. Richtigerweise müsse es aber heißen: „Neben einem erfolgreichen Mann steht eine starke Frau.“ Mit Sektempfang und kaltem Büfett ließen die Unternehmerfrauen und ihre Gästen den Abend ausklingen.