Todtmoos Der Abend des Ehrenamts ist ein Dankeschön an engagierte Bürger

140 geladene Gäste kommen zum Abend des Ehrenamts. Bürgermeisterin Janette Fuchs bringt die Wertschätzung für den Einsatz der Bürger zum Ausdruck.

Ehrenamtliche leisten viel für die Gemeinschaft – oftmals im Verborgenen. Als Ausdruck der Anerkennung und Wertschätzung der zeitaufwendigen Arbeit der Ehrenamtlichen hatte Bürgermeisterin Janette Fuchs am Samstag zu einem Abend des Ehrenamts eingeladen. In diesem Rahmen wurden auch Blutspender aus der Gemeinde geehrt.

Todtmoos ist in Sachen Ehrenamt gut aufgestellt, sagte Bürgermeisterin Fuchs. Rund 140 Personen stehen auf der Liste der Ehrenamtlichen, die auch die Bandbreite des Ehrenamts in der Gemeinde aufzeigt. Rund 70 Freiwillige, aktiv in Bücherei, Seniorenkreis, Bergwacht, Kirchen, VdK, Aktives Todtmoos, Schwarzwaldverein, weiteren Vereinen sowie Gemeinderäte und Menschen, die sich, ohne organisiert zu sein, engagieren, wie Wanderführer, Naturführer und Blutspender, waren am Samstag gekommen. Aber die Liste der Ehrenamtlichen sei nicht vollständig, denn von den Vereinen seien nur die Vorsitzenden eingeladen worden, sagte die Rathauschefin, alles andere hätte den Rahmen gesprengt.

Sie sei oft nach dem Sinn des Abends des Ehrenamts gefragt wurden, fuhr Janette Fuchs fort. Ihre Antwort auf diese Fragen: Es gelte, den Ehrenamtlichen mit der Einladung zu vermitteln, wie sehr die Gemeinde das Ehrenamt anerkenne und zu schätzen wisse. An diesem Abend rolle man dem Ehrenamt gewissermaßen den roten Teppich aus. Man sei sich aber auch bewusst, dass dieser Abend bei Weitem nicht das aufwiegen könne, was die Ehrenamtlichen in der Gemeinde leisteten.

Das Ehrenamt sei nicht nur Aufgabe und Freude, sondern auch Gemeinschaft, für Todtmoos ein ganz wichtiges Thema, erklärte die Rathauschefin weiter. Das Ehrenamt stelle viele Menschen immer wieder vor neue Herausforderungen und es sei nicht nur ein Gewinn für andere, sondern auch für sich selbst. Wer heute in seiner Freizeit ein Ehrenamt ausübe, sorge dafür, dass Hilfe ein wirkliches Geschenk sei. Besonders wertvoll sei das Ehrenamt gerade auch in Bereichen, die man nicht so gut kenne und nicht auf Anhieb zu erkennen sei, wer am Werke sei, weil bescheidene Menschen unterwegs seien, die ihrer Tätigkeit keine große Aufmerksamkeit zumäßen oder nur kleine Gruppen von dem Engagement profitierten. Aber gerade auch um diese Menschen gehe es bei dem Ehrenamtsabend der Gemeinde Todtmoos.

In einem besonderen Rahmen erfolgte in diesem Jahr die Ehrung der Blutspender: Nicht, wie sonst üblich, in einer Gemeinderatssitzung, sondern bei dem großen Ehrenamtsabend wurden die Todtmooser Blutspender ausgezeichnet. Denn auch Blutspender leisten im Stillen Großartiges, begründete Bürgermeisterin Janette Fuchs. Sie seien Lebensretter der besonderen Art und stellten sich in den Dienst von in Not geratenen Menschen. Ihre Haltung sei von Solidarität und Verantwortungsgefühl geprägt und zeuge von großem Mitgefühl mit ihren Mitmenschen. 50 Mal hat Herbert Kaiser Blut gespendet, er erhielt die Blutspenderehrennadel in Gold mit goldenem Eichenkranz. Für zehnmaliges Spenden wurde Engelbert Strittmatter ausgezeichnet. Die Ehrung von Andreas Nägele (25 Spenden), Dieter Stoll und Rudolf Dietzig (zehn Spenden) wird nachgeholt.

Eine besondere Ehre wurde Emilie Behringer von Skiclub Todtmoos zuteil. Die junge Biathletin konnte bereits viele sportliche Erfolge erzielen und wurde kürzlich in den Kader des Deutschen Skiverbands aufgenommen. Sie erhielt von Gemeinde und Skiclub einen Tragegurt für ihr Gewehr. Der Einladung der Bürgermeisterin an das Büfett folgten die Versammelten gerne und bei einem guten Essen entspannen sich viele angeregte Gespräche.