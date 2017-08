Todtmoos Das Klassik-Duo Bernhard Kratzer und Paul Theis spielt Interpretationen von Werken des Barock und der Romantik

Das Klassik-Duo Bernhard Kratzer und Paul Theis bringt in der Todtmooser Kirche Werke der Romantik und des Barock auf Trompete und Orgel zu Gehör.

Andächtige Stille erfüllt das große Kirchenschiff der Todtmooser Wallfahrtskirche. Der Blick der rund 150 anwesenden Besucher ist auf den Hochaltar mit dem erleuchteten Gnadenbild der Gottesmutter von Todtmoos gerichtet. Von der Empore des Gotteshauses aus erklingt in wundervoll zarten, filigranen Tönen das weltberühmte „Ave Maria“ von Franz Schubert. Mit dieser Komposition hatte das Klassik-Duo Bernhard Kratzer und Paul Theis bei seinem festlichen Konzert für Trompete und Orgel genau den Nerv der Konzertbesucher getroffen.

Sieben Werke aus der Feder bekannter Komponisten des Barock und der Romantik zeigten die Vielfalt dieser musikalischen Epochen auf. Mit der Sonate in F-Dur von Pietro Baldassare gelang dem Duo ein fulminanter Auftakt. Die meisten der zu Gehör gebrachten Stücke des Abends, wie etwa die Konzert-Sonate in D-Dur von Georg Philipp Telemann, wurden von Bernhard Kratzer und Paul Theis speziell für Orgel und Trompete bearbeitet. Somit war viel Spielraum für eigene Nuancen der Interpretation geboten. Im Mittelteil der Sonate von Baldassare mit dem Grave wurde dies besonders deutlich.

Zwischen den Kompositionen für Orgel und Trompete durften die Gäste beeindruckende Orgelsoli von Paul Theis auf der „Königin der Instrumente“ genießen. Seit nunmehr 20 Jahren begeistern die beiden Künstler mit der Konzertreihe „Im Glanz von Trompete und Orgel“ ihr Publikum. Klassik-Trompeter Bernhard Kratzer war übrigens der erste Künstler, der die interessante Kombination von Trompete und Orgel bei Konzerten im süddeutschen Raum etablierte. In Todtmoos gehört das Duo seit vielen Jahren zum festen Bestandteil des Konzertangebots in den Sommermonaten. Die große Zahl an Konzertbesuchern bestätigte einmal mehr die Begeisterung für das Klassik-Duo Kratzer und Theis.