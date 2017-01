Todtmoos Das Forstrevier Todtmoos leistet Hilfe für die bedrohten Auerhähne

Das Forstrevier Todtmoos bezieht bei seinen Maßnahmen schon seit Jahren die Schaffung von Lebensräumen für Auerhähne mit ein.

Todtmoos (abö) Der Klimawandel gefährdet zunehmend das Auerwild im Schwarzwald, so auch in unserer Region. Dies geht aus einer Pressemitteilung des Ministeriums für Ländlichen Raum aus Stuttgart hervor. Der im Jahr 2008 von der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg in Freiburg (FVA) entwickelte „Aktionsplan Auerhuhn“ soll helfen, diese Tendenz zu stoppen und bessere Lebensbedingungen für das Auerwild zu schaffen.

Hierzu sagt Forstminister Peter Hauk: "Durch die verstärkte Anlage von Freiflächen im Wald schaffen wir die Grundlage für die Sicherung des Auerwildes im Schwarzwald“. Peter Herbst, Leiter des Forstreviers Todtmoos, erklärt, wie sich die Situation in den Wäldern seines Zuständigkeitsbereiches darstellt: "Die Auerwild-Population ist auch im Forstrevier Todtmoos zurückgegangen“, bestätigt Herbst. Noch vor 20 Jahren sei die Sichtung von Auerwild an der Tagesordnung gewesen. In jüngster Zeit habe er keine Beobachtungen mehr gemacht, so der Revierleiter. Die Vorgaben zur Schaffung von optimalen Habitatstrukturen in Auerwildgebieten nach Anweisung der FVA werden nach Informationen von Peter Herbst schon seit einigen Jahren in Todtmoos im Zuge laufender Forstmaßnahmen kontinuierlich umgesetzt.

Hierzu gehört auch die Beseitigung von Naturverjüngung auf freien Flächen. Diese lichten Stellen verbessern die Lebensbedingungen des Auerwildes nachhaltig, wie der Pressemitteilung des Ministeriums zu entnehmen ist. In aufgelichteten Wäldern komme mehr Sonnenlicht und damit Wärme auf die Waldböden. Dies wirke sich positiv auf das Nahrungsangebot für die Tiere aus. Der Wuchs der Heidelbeere als Nahrung werde begünstigt, der warme Waldboden begünstige auch die Aufzucht der Jungtiere: "Wir schaffen diese Habitatstrukturen in der Hoffnung, das das Auerwild wieder in unsere Wälder zurückkehrt“, zeigt sich Peter Herbst zuversichtlich.

Wie der Todtmooser Forstrevierleiter erklärt, verteilen sich die Auerwildgebiete über alle Höhenzüge rund um Todtmoos. Das beginnt am Freiwald, geht über das Ibacher Kreuz und den Höhenzug des Hochkopfes und oberen Langen Waldes bis hinüber nach Schwarzenbach. Das wichtigste Auerwildgebiet im Forstrevier Todtmoos ist das Brunnmättlemoos. Bei den vorhandenen Freizeiteinrichtungen, wie den Langlaufloipen, werde auf diese geschützten Gebiete Rücksicht genommen. Aus diesem Grund musste auch eine Trasse für das Schlittenhunderennen von der Hohmuttlen verlegt werden: "Die Vorgaben sind hier sehr streng“, sagt Peter Herbst. Auch bei der Planung neuer Mountainbike-Strecken und Windparkanlagen seien die Auerwildgebiete zu berücksichtigen. Die Ergebnisse des „Aktionsplans Auerwild“ sollen nun Zug um Zug erforscht und ausgewertet werden.

Das Auerwild

Das Auerwild wird häufig als Charaktervogel des Schwarzwalds angesehen. Seinen Lebensraum in den Hochlagen teilt es mit einer Vielzahl von seltenen Tier- und Pflanzenarten. Jedes Jahr im Frühjahr werden die balzenden Hähne von Förstern und Jägern gezählt. Experten halten für das langfristige Überleben der scheuen Waldbewohner mindestens 300 Auerhähne für notwendig. Auf einer Fläche von 45 000 Hektar wurden im Frühjahr 2016 nur noch 206 Auerhähne gezählt.