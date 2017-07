Todtmoos Das Dou Appassionata bietet beim Konzert im Reha-Zentrum Todtmoos klassischen Hörgenuss

Werke von Brahms, Grieg und Beethoven erklingen unter anderem beim Klinikkonzert im Reha-Zentrum Todtmoos mit dem Duo Appassionata.

Todtmoos – Zum Klinikkonzert mit dem Duo Appassionata lädt das Reha-Zentrum Todtmoos Klinik Wehrawald am Sonntag, 25. September, um 19.30 Uhr ein. Auf dem Programm stehen Ludwig van Beethovens Romanze op. 50, Johannes Brahms' Sonate Nr. 1 op. 78, ein Auszug aus den Peer Gynt Suiten Nr. 1 und Nr. 2 von Edvard Grieg in einer Bearbeitung für Violine und Klavier von Hans Sitt und Niels W. Gades Capriccio. Es musizieren Isabel Steinbach an der Violine und Pervez Mody am Klavier.

Die in Bretten geborene Violinistin Isabel Steinbach ging bereits in jungen Jahren mehrfach als Preisträgerin hervor. Ihr Studium zur Diplommusikpädagogin an der Universität Mainz absolvierte sie mit der besten Note und ergänzte ihre Ausbildung durch Kurse bei Werner Scholz (Berlin) und Helena Bondarenko (Mannheim). Außerdem absolvierte die Geigerin einen dreijährigen Studiengang Theorie bei Jürgen Blume in Mainz.

Ihre ausgedehnte Konzerttätigkeit führt sie als Orchestermitglied – unter anderem des Barockorchester Bruchsal – sowie als Solistin – unter anderem mit dem Südwestdeutschen Kammerorchester durch In- und Ausland. Isabel Steinbach ist Mitbegründerin mehrerer Ensembles. Seit 2002 konzertiert sie im Duo Appassionata mit ihrem Klavierpartner Pervez Mody. Neben Ihrer regen Konzerttätigkeit leitet sie zwei Violinstudios in Bretten und Ettenheim und war einige Jahre als Lehrbeauftragte für Musiktheorie an der Universität Mainz sowie an der Hochschule für darstellende Kunst in Frankfurt tätig.

Der in Deutschland lebende und in Mumbai beheimatete Konzertpianist Pervez Mody erfuhr als Kind in Indien seine erste pianistische Förderung und Ausbildung mit Ehrungen und zahlreichen Preisen in Musikwettbewerben und Konzertauftritten, bevor er als Stipendiat am Tschaikovskykonservatorium in Moskau bei Margarita Fyodorova sein Studium aufnahm.

Nach seinem Abschluss mit dem Master of Fine Arts als Solist, im Fach Kammermusik und Liedbegleitung absolvierte er – wiederum als Stipendiat – ein Aufbaustudium an der Hochschule für Musik in Karlsruhe. Er folgte Einladungen als Solist mit und ohne Orchester sowie in diversen Kammermusikformationen zu Konzerten und Festivals in Europa, Südamerika und Asien. Pervez Mody lehrte an der Hochschule für Musik in Karlsruhe und gibt weiterhin noch Meisterkurse.

Informationen im Internet: