Todtmoos Darum gibt es häufig Fehlalarme in der Flüchtlingsunterkunft

Eine defekte Dunstabzugshaube löst in der Flüchtlingsunterkunft häufig Fehlalarme aus. In der Gemeinderatssitzung wurde auch Kritik an mangelnder Unterstützung durch das Landratsamt laut.

In letzter Zeit löste die Brandmeldeanlage in der Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge in Todtmoos-Weg öfters Alarm aus, und die Feuerwehr musste ausrücken. Jedoch handelte es sich hierbei immer um einen Fehlalarm. Dieses Problem sprach Bürgermeisterin Janette Fuchs in der Gemeinderatssitzung an. Als Grund für die Fehlalarme wurde ein technischer Defekt an einem Dunstabzug in der Gemeinschaftsküche der Unterkunft ausfindig gemacht. Dieses Problem sei dem Landratsamt schon gemeldet worden, jedoch wurde laut Fuchs bislang seitens der Behörde nicht für Abhilfe gesorgt. "Solche Fehlalarme müssen nicht sein. Sie sorgen nur für unnötige Aufregung bei allen Beteiligten“, sagte Fuchs.

Bei derartigen Ereignissen gäbe es auch keinen Ansprechpartner außer den Mitgliedern des Helferkreises, erklärte Fuchs. Im Zuge der Diskussion kamen weitere Dinge zur Sprache. Gemeinderat Wolfgang Jehle (FW), der selbst im Helferkreis tätig ist, bemängelte, dass nur sporadisch ein Heimleiter oder Hausmeister anwesend sei. Man habe das Gefühl, dass vonseiten der Behörde nur ein Platz für die Flüchtlinge gesucht wurde, und sich die Leute vor Ort um die Probleme kümmern sollten, sagte Jehle. Er ist der Meinung: "Das Verhalten des Landratsamtes ist fahrlässig.“ Auch in Sachen weiterführende Sprachkurse gebe es wenig Bewegung. Teilnehmer müssten umständlich nach Waldshut oder Bad Säckingen fahren. Frauen könnten an den Kursen nicht teilnehmen, da eine Kinderbetreuung fehle, so Wolfgang Jehle.

Jörg Oehler (FW) bemängelte das immer noch fehlende W-Lan-Angebot in der Unterkunft. Dieser Weg sei die einzige Möglichkeit für die Flüchtlinge, Kontakte nach Hause zu knüpfen. Landrat Martin Kistler habe nach Aussage von Wolfgang Jehle schon lange einen freien W-Lan-Zugang für alle Unterkünfte zugesagt. Georg Boedeker (FW) regte an, dass die Gemeinde für einen Internet-Zugang sorgen könne. Bezüglich mangelnder Betreuung durch Sozialarbeiter meinte Georg Boedeker: "Die nötige Manpower beim Landratsamt müsste eigentlich da sein, denn es sind ja wesentlich weniger Flüchtlinge gekommen, als erwartet.“ Bürgermeisterin Janette Fuchs versicherte: "Ich werde mich persönlich darum kümmern und dem Landrat einen entsprechenden Brief schreiben.“