Todtmoos Club der Köche veranstaltet Kulinarisches Herbstfest

Beim diesjährigen Kulinarischen Herbstfest des Clubs der Köche in Bernau erwartet die Gäste ein siebengängiges Menü. Karten für die Veranstaltung sind noch zu haben.

Das kulinarische Herbstfest des "Clubs der Köche", findet als Höhepunkt des Vereinsjahres am 21. Oktober erstmals im Kurhaus in Bernau statt. Die Köche möchten ihre Gäste mit einem siebengängigen Menü verwöhnen. Der Kartenvorverkauf ist bereits angelaufen: "Wir planen seit dem Frühjahr; nun geht es in die heiße Phase", erklärt Vorsitzender Siegfried Schilling.

Seit über 30 Jahren hat sich der Club der Köche der Raumschaft St. Blasien kulinarischen Genüssen aus der Region und der ganzen Welt verschrieben. Eine Kostprobe ihres Handwerks geben die Künstler der weißen Zunft beim alljährlichen Köcheball. Eine der ersten Veranstaltungen dieser Art fand bereits im Oktober 1985 im damaligen Hotel Todtmooser Hof statt. Betitelt als "Frühlingsball", "Badischer Abend", "kulinarische Reise um die Welt" oder "Streifzüge durch unsere Heimat" zog die beliebte Veranstaltung Liebhaber der feinen Küche in den Südschwarzwald. Auch der Köcheball zum zehnjährigen Jubiläum fand in Todtmoos statt. Hier machten Köcheclubs verschiedener Regionen den Südbadenern ihre Aufwartung. Clubs aus dem Elsass, aus Südtirol und Vertreter der Meistervereinigung aus Berlin waren im Schwarzwald zu Gast. Zahlreiche Köche aus gastronomischen Betrieben der Region ließen ihrer Kreation freien Lauf und verwöhnten den Gaumen der Gäste. Zu den „Männern der ersten Stunde“ gehörte als Gründungsmitglied des Clubs Rudolf Haselwander. Inzwischen im verdienten Ruhestand, leitete er viele Jahre die Küche der Klinik Wehrawald. Haselwander engagiert sich mittlerweile hauptsächlich für das Rahmenprogramm und die Tombola beim Ball der Köche. Als einziger Pattisier in der illustren Runde der Köche ist Konditormeister Franz Bockstaller vom gleichnamigen Café in Todtmoos für die „süße Verführung“ der Gäste zuständig.

An der Spitze des Clubs steht seit nunmehr 22 Jahren Küchenmeister Siegfried Schilling. "Unser Ziel ist die Pflege des Berufsstandes und die Förderung der Jugend", so Schilling. Deshalb finden immer wieder Jugendwettbewerbe statt, unter anderem der Bundesjugendwettbewerb um den Achenbach-Pokal. In der Endrunde wird dann Deutschlands beste(r) Nachwuchskoch/-köchin gekürt. Trotz steigender Sorgen um den rückläufigen Nachwuchs im Gastgewerbe hat der Club der Köche erstaunlichen Zuwachs: „Gerade in jüngster Zeit haben wir wieder einige junge Mitglieder aus unserem Berufsstand gewinnen können“, freut sich Siegfried Schilling.

Club der Köche

Der Club der Köche der Raumschaft St. Blasien gehören 32 Mitglieder aus gastronomischen Betrieben aus dem südlichen Schwarzwald an. Die Köche der Region präsentieren einmal im Jahr bei einer kulinarischen Veranstaltung ihr Können. Gegründet wurde der Köcheclub als eingetragener Verein im Jahr 1985. Der Erlös der Veranstaltungen fließt in soziale Projekte. Kartenbestellung für das kulinarische Herbstfest unter Telefon: 07675/602 und 07672/29 35. Infos im Internet: www.club-der-koeche.org