Todtmoos Benjamin Ernst ist neuer Kommandant bei der Feuerwehr Todtmoos

Bei der jüngsten Hauptversammlung blickte die Freiwillige Feuerwehr auf drei Großbrandeinsätze zurück. Mehrere Mitglieder wurden befördert. Das Feuerwehrfest wird dieses Jahr auf einen Tag verkürzt und findet am 24. September als Herbstfest statt.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Todtmoos – Benjamin Ernst ist neuer Kommandant der Todtmooser Feuerwehr. Mit 30 Stimmen bei drei Enthaltungen wurde Ernst bei der Hauptversammlung an die Spitze der Wehr gewählt. Nach dem Tod des bisherigen Kommandanten Florian Ernst im vergangenen Herbst führte Benjamin Ernst die Feuerwehr kommissarisch. Zu seinem Stellvertreter wurde Christoph Eckert gewählt. Die Kasse führt weiterhin Jörg Zimmermann. Schriftführer bleibt Armin Koch. Als Mannschaftsvertreter sind künftig Michael Simon, Bernd Soder und Alexander Stoll tätig.

Bei der Hauptversammlung standen auch Beförderungen an. Walter Waßmer darf künftig den Dienstgrad als Hauptfeuerwehrmann tragen. Zur Feuerwehrfrau wurde Natalie Ückert befördert. Neue Feuerwehrmänner sind Stefan Soder und Lukas Müller. Dominik Geiss wurde zum Jugendwart ernannt. Per Handschlag aufgenommen wurde Jasmin Seemann. Als langjähriger Feuerwehrarzt erhielt Dr. Gunter Bechstein ein Präsent.

In seinem Rückblick sprach Benjamin Ernst von einem „arbeitsreichen, aufregenden und prägenden Jahr für die Feuerwehr." Für Ernst war es ein Einsatzjahr knapp unter dem Durchschnitt. Trotzdem war die Todtmooser Wehr bei drei Großbränden gefordert. Benjamin Ernst äußerte den Wunsch nach einer möglichst raschen Beschaffung einer eigenen Drehleiter und eines Mannschafts-Transportwagens. Die Leistungsausschreibung für die Drehleiter sei fertig, so Ernst.

Bürgermeisterin Janette Fuchs bat zum Thema Drehleiter um etwas Geduld. Die Mittel der Gemeinde seien begrenzt; zur Finanzierung müsse auf Förderprogramme gesetzt werden. Sie sprach der Feuerwehr ihren Dank aus und sicherte Unterstützung zu: „Sie sind ein unverzichtbarer Bestandteil unseres Sicherheitskonzeptes.“

Es folgten die Berichte des Schriftführers und Kassierers sowie der Bereichsleiter Jugend und Senioren. Das erstmals angebotene Snowtubing der Jugendfeuerwehr soll im kommenden Winter wieder durchgeführt werden. Am 4. Mai wird die Floriansmesse des Feuerwehr-Kreisverbandes in Todtmoos gefeiert. Das Feuerwehrfest wird auf einen Tag verkürzt und findet am 24. September als Herbstfest statt. Grußworte überbrachten Friedemann Kikillus vom Kreis-Feuerwehrverband, der stellvertretende Kreisbrandmeister Clemens Huber, Markus Berger von der Feuerwehr Herrischried, der Leiter des Polizeipostens Sankt Blasien, Bernhard Müller sowie der Vorsitzende der Bergwacht Todtmoos, Manfred Maier.

Feuerwehr Todtmoos

Bei der Hauptversammlung wurde Benjamin Ernst zum Kommandanten gewählt. Die Wehr besteht aktuell aus 30 aktiven Mitgliedern; die Jungendabteilung hat fünf Mitglieder. Zwei Kameraden gehören der Seniorenabteilung an. Die Todtmooser Wehr kooperiert mit der Feuerwehr Herrischried. Die Jugendabteilungen von Todtmoos und Ibach arbeiten ebenfalls zusammen.

Weitere Infos im Internet:www.feuerwehr-todtmoos.de