Todtmoos Beliebte Aktion: Brunch auf dem Bauernhof

Auch in diesem Jahr wird es wieder ein Brunch auf dem Bauernhof geben. Der Naturpark Südschwarzwald sucht für diese Aktion am 6. August Höfe, die mitmachen wollen.

Hotzenwald/Todtmoos – Der Naturpark Südschwarzwald wird nach dem großen Erfolg der Veranstaltungen in den vergangenen Jahren auch 2017 wieder einen Brunch auf dem Bauernhof durchführen. Termin wird in diesem Jahr der 6. August sein. Bereits seit mehreren Jahren findet der Brunch in allen Naturparken Baden-Württembergs zeitgleich auf zahlreichen Bauernhöfen statt und lockt tausende Gäste zum ländlichen Schmaus an.

Gesucht werden nun erneut Höfe im Gebiet des Naturparks Südschwarzwald, die an diesem ersten Augustsonntag mitmachen und einen Brunch anbieten wollen. Der Brunch wird vom Naturpark Südschwarzwald gemeinsam mit dem Landfrauenverband Südbaden, dem Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverband und der Landesarbeitsgemeinschaft Urlaub auf dem Bauernhof konzipiert und durchgeführt.

Mit dem Brunch auf dem Bauernhof 2017 verfolgt der Naturpark Südschwarzwald folgende Ziele: Der Brunch auf dem Bauernhof bietet der Landwirtschaft die Möglichkeit, ihre Produkte und die Arbeit, die sich dahinter verbirgt, der nicht bäuerlichen Bevölkerung näher zu bringen. Auch die multifunktionalen Leistungen der Landwirtschaft wie Landschaftspflege, die Erhaltung der Lebensgrundlagen und ihr Beitrag zur Aufrechterhaltung der ländlichen Besiedelung können aufgezeigt werden.

Die beteiligten Institutionen und Verbände wollen mit dem Brunch das Verständnis für die Landwirtschaft wecken und den Kauf einheimischer Produkte fördern. Außerdem sollen die Brunch-Besucher die Vorzüge von regionalen, landwirtschaftlich geprägten Naherholungs-gebieten kennen lernen. Nicht zuletzt geht es darum zu zeigen, wie vielfältig und natürlich die einheimische Produktpalette ist und wie gut Milch, Käse, Brot, Wurst und Süßmost aus direkter Hand des Bauern schmecken.

Gesucht als Brunch-Bauernhof sind aktive Haupt- oder Nebenerwerbsbetriebe, die bereits Erfahrung mit der Bewirtung von Gästen haben oder sich einer neuen Herausforderung stellen möchten. Der Hof sollte ein nettes Erscheinungsbild bieten und sich im NaturparkSüdschwarzwald in den Landkreisen Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen, Schwarzwald-Baar-Kreis, Waldshut, Lörrach oder dem Stadtkreis Freiburg befinden. Möglich und erfolgreich erprobt ist auch ein Zusammenschluss von benachbarten Bauernhöfen, um den Brunch gemeinsam auszurichten.

Anfang April lädt der Naturpark alle Bewerber zu einem Info-Abend ein. Hier können sich Neulinge informieren und mit anderen, bereits erfahrenen Brunch-Gastgebern austauschen.Der Naturpark wird die Veranstaltung sowie die teilnehmenden Höfe intensiv bewerben. Ebenso steht der Naturpark bei der Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltung beratend zur Seite.

per Telefon 07676/93 36 10 oder per E-Mail (brunch@naturpark-suedschwarzwald.de) möglich. Bewerbungunterlagen mit einem kurzen Hofportrait können bis zum 15. März direkt an folgende Adresse geschickt werden: Naturpark Südschwarzwald Dr.-Pilet-Spur 4, 79868 Feldberg.