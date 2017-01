Todtmoos Banger Blick auf Wettervorhersage

Vorbereitungen für Schlittenhunderennen sind abgeschlossen. Veranstalter und Gemeinde hoffen auf optimale Bedingungen

Todtmoos (abö) Die Vorbereitungen für das geplante Schlittenhunderennen am kommenden Wochenende in Todtmoos sind abgeschlossen. Bürgermeisterin Janette Fuchs machen jedoch die vorhergesagten Plusgrade in den nächsten Tagen noch etwas Sorge. Die Todtmooser Bürgermeisterin hofft nun, dass die vorhandene Schneedecke hält, und das Schlittenhunderennen planmäßig durchgeführt werden kann. Hierüber soll am morgigen Mittwochmorgen um 8 Uhr bei einer Besprechung mit den Verantwortlichen endgültig entschieden werden.

Nach letzten Informationen von Dietmar Haß, dem Leiter der Touristinformation, kann das Schlittenhunderennen „wahrscheinlich durchgeführt werden“. Unabhängig von der Durchführung der Rennen wird das große Rahmenprogramm aber auf jeden Fall stattfinden. Von Freitag bis Sonntag können die Gäste in der Ortsmitte Schlittenhunde hautnah erleben. Es werden Fahrten mit dem Schlitten oder Wagen angeboten. Zudem gibt es auf dem Parkplatz nahe des Alten Kurparks einen Wintermarkt. Am Samstagabend steigt in der Wehratalhalle ein großer Country-Abend mit der Band „Southbound“.