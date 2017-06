Todtmoos Auswandern aus Liebe: Britta Ernst aus Todtmoos zieht es nach Norwegen

Britta Ernst aus Todtmoos wagt den großen Sprung und folgt ihrem Freund Nici Maier nach Norwegen. Doch vor ihrer Abreise am 11. Juli steigt noch eine große Abschiedsparty.

Todtmoos (abö) Britta Ernst aus Todtmoos wagt den ganz großen Schritt in ein neues Leben. Sie verlässt ihre Heimat und folgt ihrem Freund Nici Maier in den hohen Norden auf die skandinavische Halbinsel. Die Auswanderin hat dieses Vorhaben schon lange geplant; am 11. Juli ist es nun soweit. Ihr Freund reist zuvor aus Norwegen zur Hochzeit von Britta’s Bruder Benjamin nach Todtmoos.

Vollgepackt geht es dann zu Zweit zurück in das beschauliche Küstenstädtchen Tvedestrand: "Wir fahren dann zurück in eine gemeinsame Zukunft", so die 29-jährige Todtmooserin. Doch so leicht wird der Abschied aus der Heimat Britta und ihrer Familie nicht fallen: "Ich freue mich wahnsinnig, aber die Familie wird mir schon fehlen“, erklärt sie mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Ihrer Mutter Brigitte hat ganz ähnliche Gefühle: "Das macht uns schon zu schaffen; wir werden manches Tränlein weinen".

Da Britta Ernst ein richtiger Familienmensch ist, und gerne Menschen um sich hat, hat ihr Freund Nici zur Begrüßung Freunde und Nachbarn eingeladen. Dann wird gegrillt und erste Kontakte geknüpft. Die norwegische Sprache hat sich Britta Ernst inzwischen in einem Sprachkurs angeeignet: "Ein Grundstock ist vorhanden; den Rest lerne ich oben". Die gelernte Apothekenhelferin möchte sich deshalb in Norwegen einen Job suchen, bei dem sie mit den Einheimischen in Kontakt treten und ihre Sprachkenntnisse verbessern kann.

Ihr Freund Nici stammt übrigens aus dem benachbarten Bernau und zog bereits vor zehn Jahren in den hohen Norden. Dort arbeitet er als Fliesenleger. Als Hobby hat er sich, passend zur Umgebung, den Schlittenhundesport ausgesucht und besitzt inzwischen acht eigene Hunde. Britta und Nici kennen sich schon von früher. Nici spielte in Todtmoos Fußball und Dart.

Nach seinem Wegzug nach Norwegen bestand immer noch ein loser Kontakt, erzählt Britta: "Und irgendwann hat es dann mal richtig geschnackelt". Und im Laufe der Zeit stand ihr Entschluss fest, mit „ihrem“ Nici künftig gemeinsam durchs Leben zu gehen. Das neue Land ist für die Todtmooserin nicht mehr ganz unbekannt. Sie hat ihren Freund schon ein paar Mal in Tvedestrand besucht und ihm sogar eine norwegische Fahne gestrickt.

Nun reist auch noch die deutsche Flagge mit in ihre neue Heimat. Britta Ernst hat übrigens den berühmten "Todtmooser Bollehut" kreiert, der inzwischen schon auf allen Kontinenten für Bewunderung sorgte. Zum Abschied hätte sie mit dem Hut noch gerne ein Fotoshooting gemacht, aber das Unikat ist wieder mal auf Tour in fremden Ländern. Vor ihrer großen Reise wird in Todtmoos aber noch mal richtig gefeiert. Es steigt eine große Abschiedsparty. Abschließend nach den Plänen für ihre Zukunft gefragt schmunzelt Britta Ernst: "Ich habe Pläne, aber die möchte ich nicht verraten."