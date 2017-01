Todtmoos Ausstellung: Der Winter in vielen Facetten

Kathrin und Christian Zumkeller von der Firma Zumkeller-Holz informieren zum Jahresauftakt über Projekte der Firma, im Impulsvortrag von Nele Kreyßig und Sonja Huck aus Freiburg steht die Motivation im Mittelpunkt. Ausstellung „Winterzauber“ mit Winterfotografien von Stefanie Kaiser aus Bernau als Höhepunkt

Todtmoos (csi) Zum Jahresauftakt hatten Kathrin und Christian Zumkeller am Samstag eingeladen. Zahlreiche Gäste hatten sich in den Räumlichkeiten der Firma Zumkeller-Holz eingefunden. Informationen über Projekte der Firma und ein Vortrag über Motivation standen auf dem Programm, ein weiterer Höhepunkt war die Ausstellung „Winterzauber“ mit Winterfotografien von Stefanie Kaiser aus Bernau.

Die zahlreich erschienenen Gäste, unter ihnen Geschäftpartner, aber auch Gemeinderatskollegen von Christian Zumkeller, nutzten die Gelegenheit, um auf das neue Jahr anzustoßen. Christian Zumkeller informierte über Projekte der Firma, in einem Impulsvortrag von Nele Kreyßig und Sonja Huck aus Freiburg stand die Motivation im Mittelpunkt.

Großes Interesse rief die Ausstellung mit Fotografien von Stefanie Kaiser hervor. Den Winter in vielen verschiedenen Facetten hatte sie mit der Kamera eingefangen. Von Landschaftsaufnahmen bis hin zu Detailaufnahmen von Pflanzen im Winter reicht das Spektrum der Fotografien. Kaum zu glauben, dass Stefanie Kaiser keine gelernte Fotografin ist. Es war am 12. Dezember 2012, einem winterlichen Traumtag, erinnerte sie sich. Da entschloss sie sich, einfach mit ihrer Kamera Richtung Krunkelbach loszuziehen, zahlreiche wunderschöne Aufnahmen entstanden an diesem Tag. Aber was mit diesen Fotos anfangen? Zunächst entstand eine Postkartenserie, später wurden die Bilder dann gedruckt.

Inzwischen sind auch Aufnahmen aus anderen Jahreszeiten entstanden und Stefanie Kaiser hat sich einen Ruf als Hochzeitsfotografin gemacht. Aber die Natur liegt ihr besonders am Herzen. „Ich möchte durch meine Fotografien Menschen und Natur zusammenbringen“, formullierte sie ihr Anliegen. Die Zusammenfassung ihrer Bilder in der Präsention an diesem Abend bezeichnete Stefanie Kaiser als Herzensprojekt. Und die Bilder fanden viel Beachung, immer wieder wurden begeisterte Kommentare laut. Den Jahresauftakt rundete Pianist und Entertainer Dirk Münster mit Barmusik ab.