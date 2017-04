Todtmoos Attacke: Fußgängerin durch freilaufenden Hund schwer verletzt

Erhebliche Verletzungen hat eine Frau bei der Attacke durch einen Hund davon getragen. Laut Polizei war sie von dem Tier angegriffen und mehrfach gebissen worden. Sie war wochenlang im Krankenhaus. Gegen den Besitzer des Tiers wird ermittelt.

Todtmoos – Wie der Polizei erst jetzt mitgeteilt wurde, ist eine 57-jährige Frau bereits am 1. April während eines Spaziergangs in der Alpenblickstraße in Todtmoos von einem fremden Hund angegriffen worden. Der Hund hatte die Spaziergängerin von hinten angesprungen, so dass diese zu Boden stürzte, und sie anschließend mehrfach gebissen, so die Polizei. Der Hund ließ erst wieder von der Frau ab, als der Besitzer hinzukam und den Hund zurückrufen konnte. Aufgrund der schweren Bissverletzungen musste die 57-Jährige in ein Krankenhaus gebracht werden und konnte dies erst vor wenigen Tagen wieder verlassen. Gegen den Hundebesitzer wird laut Polizeibericht wegen Körperverletzung ermittelt