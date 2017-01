Todtmoos Aktueller Stand zur Ferienwelt: Wie geht es für Todtmoss weiter?

Todtmoos hat die Mitgliedschaft in der Ferienwelt Südschwarzwald gekündigt, bleibt aber im Jahr 2017 noch Mitglied. Wie es weiter gehen könnte, erfahren Sie hier.

Die Gemeinde Todtmoos hat zum 31. Dezember 2016 ihre Mitgliedschaft in der Ferienwelt Südschwarzwald gekündigt. Diesen Beschluss aus einer nichtöffentlichen Sitzung teilte Bürgermeisterin Janette Fuchs in der Sitzung des Gemeinderates mit. Das Thema wurde zuvor im Tourismusausschuss ausführlich beraten. Hier ging es zentral um Verbleib, Strukturen und Ausstiegsmöglichkeiten aus der Gemeinschaft. Nicht näher definierte die Bürgermeisterin ihre Feststellung, dass sich in der Destination Ferienwelt Südschwarzwald „einiges getan hat“. Eine Kündigung bei der Ferienwelt sei unumgänglich gewesen, um weiter zu verhandeln und sich den nötigen Freiraum zu schaffen, so Fuchs. Das weitere Vorgehen lies die Bürgermeisterin jedoch nach wie vor offen: “Es ist noch gar nichts entschieden.“. Die Kündigung der Gemeinde in der Ferienwelt wird allerdings erst zum 31. Dezember 2017 wirksam.