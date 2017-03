Todtmoos 80 junge Musiker proben beim Hornwochenende

80 junge Musiker aus dem In- und Ausland machen beim Hornwochenende in Todtmoos mit. Bei den Konzerten am Samstag, 18., und Sonntag, 19.März, zeigen sie ihr Können.

Das mittlerweile 14. Hornwochenende in Todtmoos hat begonnen. Am Donnerstagvormittag bereits tönte es im Hotel Löwen in gewohnt emsiger Vielfalt aus allen Zimmern. „Nach über 100 Anmeldungen im vergangenen Jahr, die kaum noch zu bewältigen gewesen waren, haben wir uns diesmal auf ein Limit von 80 festgelegt und das mit fünf Überhanganmeldungen auch hingekriegt“, erklärt Johanna Birth, nimmermüde Organisatorin seit der ersten Stunde. Wieder mit dabei sind ganze Gruppen aus Frankreich und der Schweiz, ferner aus Potsdam, Frankfurt, Lahr, vom Bodensee – und natürlich auch Teilnehmer aus dem gesamten Landkreis. Inzwischen habe sich aber, so Birth, das Verhältnis immer mehr verschoben zugunsten der überregionalen Teilnehmer.

Wie immer, sei trotz guter Vorbereitung letztlich dann doch wieder Improvisation gefragt, die Birth indes sichtlich Spaß macht. So hat sie, dank der Mithilfe des gesamten Teams, wie sie betont, die kurzfristige Absage einer Professorin und einer Klavierbegleiterin auffangen können und freut sich, mit den beiden Frauen, die eingesprungen sind, neue Koryphäen auf ihrem Gebiet kennen lernen zu können. Als zweite Klavierbegleiterin konnte eine Masterstudentin aus Trossingen gewonnen werden, für die Professorin kam Ersatz direkt aus Helsinki. Erja Jukamo-Ampuja, die Studentin der ausgefallenen Professorin ist nicht nur ganz unkompliziert als kompetente Ersatzfrau eingesprungen, sie hat sogar noch eine Komposition ihres Ehemannes mitgebracht, die eines der Masterensembles am Samstag im Konzert präsentieren wird.

„Mit Erja haben wir einen ganz tollen Fang gemacht“, ist Johanna Birth überzeugt, und dieser Eindruck bestätigt sich auch sofort, wenn man in den bereits bei ihr begonnenen Einzelunterricht hineinhört. Mit viel Einfühlungsvermögen versucht sie, ihrer Schülerin Bilder zu vermitteln, wie etwa den Klang von sanft verhallenden Kirchenglocken, die diese sofort in den Charakter ihres Spiels zu integrieren vermag.

Dass das Horn als Instrument schon lange keine Männerdomäne mehr ist, zeigen die Teilnehmerzahlen, die sich je zur Hälfte bei weiblichen und männlichen Anmeldungen einpendeln. Die meisten der auf neun Gruppen verteilten Instrumentalisten sind in diesem Jahr zwischen sieben und 18 Jahren alt, ein paar Mitwirkende gehen auch bis in die Mitte der 20er, unter anderem hat Mischa Greull zu seinem Masterkurs aus Zürich zwei seiner Studenten mitgebracht. Er probt als Erstes gleich eines der Ensemblestücke.

„Dass die beiden Masterklassen im Wechsel zum Einzelunterricht immer wieder auch in der Gruppe spielen, hat sich sehr bewährt“, weiß Johanna Birth zu berichten, so können die Teilnehmer aus der Gruppe immer wieder neue Impulse in ihre solistische Arbeit mitnehmen. Auch die Aufteilung in zwei Konzerte, eines am Samstag in der Klinik, wo sich speziell die Masterschüler solistisch und in Kleingruppen präsentieren, und eines am Sonntag in der Wehratalhalle, wo dann alle Teilnehmer ihr Können unter Beweis stellen, hat deutlich zur Entzerrung der jeweiligen Konzertprogramme beigetragen. Am Sonntag werden außerdem alle Teilnehmer der beiden Masterkurse die Finlandia zu gehör bringen, verrät Hornlehrer Julian Gibbons, der Initiator dieser Todtmooser Erfolgsserie. „Todtmoos nimmt uns immer wieder super auf, und zwar sozusagen als Gesamtorganismus“, lobt Johanna Birth.

der Meisterklassen findet am heutigen Samstag um 20 Uhr in der Klinik Wehrawald statt, das aller Teilnehmer am morgigen Sonntag, 19. März, um 14.30 Uhr im Kurhaus Wehratal.