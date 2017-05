Todtmoos 400 Feuerwehrleute bei Floriansmesse in Wallfahrtskirche

Paulinerpater David hat die erste Floriansmesse in der Wallfahrtskirche Todtmoos zelebiert. Rund 400 Feuerwehrmänner aus dem Landkreis waren zu Gast in Todtmoos.

Todtmoos (abö) Über 400 Mitglieder der Feuerwehren des Landkreises Waldshut folgten am Donnerstagabend der Einladung des Kreisfeuerwehrverbandes zur Floriansmesse in der Todtmooser Wallfahrtskirche. In einem festlichen Gottesdienst feierten die Feuerwehr-Kameraden ihren Schutzpatron. Die Floriansmesse fand erstmals in Todtmoos statt und wurde von der örtlichen Feuerwehr organisiert. Zu Beginn der Messe wurde der verstorbenen Mitglieder gedacht. Die Namen verlas Michael Simon.

Paulinerpater David begrüßte die anwesenden Kameraden in der Kirche. "Wir freuen uns auf Ihr Fest. Ich gratuliere Ihnen, das sie sich für Ihre Mitmenschen einsetzen", sagte der Geistliche. Pater David zeigte sich erfreut darüber, das sich viele junge Menschen in der Feuerwehr engagieren. Der Kommandant der Todtmooser Wehr, Benjamin Ernst, bedankte sich bei den Verantwortlichen für die gute Organisation. Der Gottesdienst wurde von der Trachtenkapelle Todtmoos musikalisch umrahmt. Die Trachtenkapelle begleitete die Feuerwehr-Kameraden im Anschluss bei einem Umzug von der Wallfahrtskirche zum Kurhaus Wehratal durch die Straßen des Kurortes.

Im Anschluss richteten Janette Fuchs, Bürgermeisterin von Todtmoos, der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes, Manfred Rotzinger, sowie der Altersobmann des Verbandes, Erich Strittmatter, Grußworte an die anwesenden Gäste. Janette Fuchs lobte den ehrenamtlichen Einsatz der Feuerwehren im Landkreis. "Sie beweisen Mut, Umsicht und Bürgersinn", sagte Fuchs anerkennend. Manfred Rotzinger verabschiedete sich offiziell in dieser Runde, da er 2018 sein Amt abgeben wird. Für alle Kameraden im Saal servierte die Todtmooser Feuerwehr eine kleine Stärkung. Für die musikalische Unterhaltung sorgte der Musikverein Todtmoos-Weg.