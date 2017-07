Stühlingen Zwei Schwerverletzte bei Kollision

Ein schwerer Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten ereignete sich am Donnerstagnachmittag auf der B 314 bei Weizen.

Laut Angaben der Polizei wollte eine 58 Jahre alte Frau gegen 14:15 Uhr nach links auf die B 315 in Richtung Bonndorf abbiegen. Die Fiat-Fahrerin habe am Ende der Abbiegespur zunächst angehalten, sei dann aber weitergefahren, obwohl sich ein BMW aus Richtung Grimmelshofen näherte. Bei der Kollision wurden die Frau und der 73-jährige BMW-Fahrer schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Beide Pkw endeten als Totalschaden. Den Zeitwert des Fiats schätzt die Polizei auf 5000 Euro, während am neuwertigen BMW ein Schaden von fast 70 000 Euro entstanden sein soll.