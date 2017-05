Stühlingen Zum Abschluss der Sanierung im Schwimmbad Stühlingen gibt es ein Fest

Das Schwimmbad Stühlingen gilt als Erfolgsgeschichte – besonders die Sanierung, die nun mit einem Fest ihren Abschluss findet. Der Förderverein hat viel zum Gelingen beigetragen.

Mit dem Bau des Stühlinger Schwimmbads verbindet sich nicht nur das Erfolgsmodell Förderverein Schwimmbad. Es verkörpert darüber hinaus auch ein Stück Kommunalpolitik der 50er Jahre. Damals tickte die Stühlinger Kommunalpolitik noch anders. Den damaligen Gepflogenheiten ist es zu verdanken, dass einige Sportstätten weit voneinander entfernt liegen, so etwa Fußballplatz, Tennisplatz, Minigolfplatz, Trimm-Dich-Pfad oder Schwimmbad von den anderen Anlagen wie Stadthalle und Bolzplatz. Während im Sommer am Sportplatz noch um 21 Uhr abends die Sonne scheint, geht sie im Schwimmbad schon gegen 19 Uhr unter.

Damals war es auch möglich, dass ein Privatunternehmer das Mühlebächle einfach durch seinen Besitz hindurch umleitete. Seither hat das Mühlenrad an der alten Mühle keine Chance mehr, sich zu drehen. Das Schwimmbad befindet sich im Weiler Tal, im Volksmund auch Tal der Liebe genannt. 1960 wurde das Bad eingeweiht. Bürgermeister war damals Leopold Utz. Die Anlage wurde dem Ehepaar Hanusch anvertraut. Damals wurde streng darauf geachtet, dass Kinder nicht nackt herumliefen, was heute auch nicht mehr ratsam erscheint. Später wurde die Anlage von Elvira und Siegfried Willuweit betreut. Elvira Willuweit musste einst einige Tage klinischer Obhut anvertraut werden, weil sie sich eine Chlorgasvergiftung eingehandelt hatte.

Schwierig war danach all die Jahre über die Besetzung des Kiosks. Derzeit organisieren die Schwimmfreunde diesen Sektor aus eigener Kraft, also mit eigenen Leuten. Zu Beginn dieses Jahrhunderts zeichnete sich dann ab, dass das in die Jahre gekommene Schwimmbad so nicht mehr weitergeführt werden konnte. Im Raum stand die Frage: Sanierung oder Schließung? Und da brachten sich die Schwimmfreunde ins Gespräch, etwa zeitgleich mit der Gründung des Offenen Bürgerforums.

Mit Fug und Recht kann man heute sagen, von da an ging es in Stühlingen optisch betrachtet bergauf. Die Schwimmfreunde legten den Gemeinderäten ein Sanierungskonzept vor, das auf offene Ohren stieß und das nun an diesem Wochenende, Freitag, 19. Mai, seinen glücklichen Abschluss findet. Hinter der Sanierung befindet sich eine Erfolgsgeschichte, die man landauf, landab nicht häufig findet – ausgenommen im Stühlinger Ortsteil Mauchen, der quasi eine Vorreiterrolle übernahm und ebenso erfolgreich arbeitet. Aus dem städtischen Haushalt bekommen beide Einrichtungen einen jährlichen Zuschuss. Den Rest müssen die Vereine aus eigener Kraft schultern. Dass solche Kraftakte nur funktionieren, wenn hoch motivierte Personen dahinter stehen, versteht sich von selbst.

Bevor es in Stühlingen ein Schwimmbad gab, frönten die Stühlinger dem Badespaß im Heimburger Kanal und in der Wutach, am Spiegel und im Ränkle. Letzteres war nicht ungefährlich, wie ältere Stühlinger noch wissen.