Stühlingen Zukunft des Schwaninger Orchesters ist gesichert

Hauptversammlung des Musikvereins. Tim Barth ist nach mehreren Jahren wieder Dirigent. Zwei langjährige Mitglieder, Brigitte Andres und Kerstin Schwab, wurden verabschiedet

Schwaningen (sta) Die Zukunft des Musikvereins Schwaningen ist gesichert. In der jüngsten Hauptversammlung wurden außerdem zwei langjährige Mitglieder verabschiedet.

Nachdem Dirigent Roland Eckert im vergangenen Jahr nach dem Doppelkonzert seinen Dienst im Musikverein quittierte, stand der Bestand des Orchesters in den Sternen. "Wir haben daraufhin schwierige Zeiten durchlebt", gestand der Vorsitzende Bernd Gutmann. Doch die Rettung nahte schnell. Tim Barth, von 2007 bis 2011 bereits Dirigent im Verein, übernahm spontan den Posten. Er will die 20 Musiker im Durchschnittsalter von 27 Jahren musikalisch weiterbringen, "Voraussetzung ist, dass alle mitziehen", forderte er die Musiker auf. Seine Hoffnung liegt auch in den vier Jungmusikern, die laut Jugendvertreter Mario Folts bereits nach einem Ausbildungsjahr bei etlichen Auftritte glänzten.

Bernd Gutmann freute sich, die zeitweilig pausierenden Musiker Vanessa Schlatter und Mario Maier erneut im Orchester begrüßen zu dürfen. Brigitte Andres (Klarinette), seit 29 Jahren im Orchester und sechs Jahre Beisitzerin sowie ihre Tochter Kerstin Schwab (Trompete/Flügelhorn), 26 Jahre aktiv und drei Jahre Beisitzerin, wurden verabschiedet. Trotz Unwegsamkeit wurden im vergangenen Jahr drei auswärtige Auftritte gemeistert. Darunter die Polkanacht in Grimmelshofen, bei der Oswald Hauser seinem Schützling Benedikt Buntru für sein erstes Trompetensolo die vereinsinterne goldene Stimmgabel verlieh. Die silberne Ehrennadel erhielten Cornelia Löhle und Kerstin Schwab beim Jahreskonzert für 25-jährige Mitgliedschaft.

Auch in diesem Jahr steht wieder viel an. Die nächsten Auftritte werden bei der Fasnacht, dem Bezirksmusikfest in Fützen und dem Jahreskonzert am 22. April sein. Für den 13. Mai ist eine Alteisensammlung und am 25. Mai die Ausrichtung des Vatertagshock geplant.