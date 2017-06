Stühlingen Zeit zum Weiterträumen: Neues Freilichtspiel feiert in Stühlingen Premiere

Das neue Freilichtspiel "Weisch no..." feiert am Sonntag, 25. Juni, Premiere. Viele der Beteiligten haben schon vor fünf Jahren bei dem Stück "Im Bur sie Recht" mitgewirkt.

Es war einmal, so fangen alle Märchen an. Das Stühlinger Sommermärchen 2012 begann mit "Im Bur sie Recht" und wird nun am Sonntag, 25. Juni, ab 11 Uhr bei der Mühle im Dorf mit "Weisch no..." weitergeträumt. 2012 wurde mit dem Freilichtspiel "Im Bur si Recht" die Stühlinger Theatertradition fortgesetzt. Nur war in früheren Zeiten nicht das Umfeld der Mühle in der Unterstadt, sondern der Marktplatz in der Altstadt Schauplatz. Immer dominierte das unsterbliche Thema Herr und Knecht den Handlungsstrang.

So wie vor fünf Jahren schlüpft auch diesmal Arnfried Winterhalder in die Rolle des "Impressario," die ihm quasi auf den Leib geschneidert ist. Was zur Festspielzeit vor und hinter den Kulissen passierte, wird fröhliche Urständ feiern und auf diverse Anekdötchen darf man gespannt sein. Beispielsweise spielten auch echte Tiere, nicht nur Pferde, sondern auch Hühner, ein "Gückel" der zur Unzeit krähte und ein echtes Schaf mit, die manchmal nicht so wollten wie die Regie das vorsah. Regie führte damals Corina Rues-Benz aus Gottmadingen, die man aus dem Profilager geholt hatte.

Unzählige Rädchen mussten ineinander greifen bis damals aus dem vielschichtigen Konzept eine runde Sache wurde, an die sich alle Beteiligten bis heute – "Weisch no.." – gerne erinnern. Es war ja nicht nur das Freilichtspiel. Im Vorfeld wurde ein Schulfest mit mittelalterlichem Flair gestaltet. Zudem fand ein ökumenischer Gottesdienst statt. Die Briefmarkenfreunde organisierten in der Sparkasse eine themaadäquate Austellung, ebenfalls der Schwarzwaldverein in der Schür am Stadtgraben. Alle Stühlinger Kulturvereine waren in das Geschehen eingebunden. Und auch Darsteller aus den Ortsteilen und sogar aus der Schweiz klinkten sich ein.

Jede Menge Fotomaterial und sogar ein Film sind bis heute vorhanden. Und die Eröffnungsmelodie stammte von den Stühlinger Musikern Christian Haid und Uwe Pieper. Ein tolles Feuerwerk wie vor fünf Jahren wird es diesmal wohl nicht geben. Damals schlüpfte Fritz Stotmeister, Seniorchef der Sto AG, sowie weitere Stühlinger Firmen auch, in die Sponsorenrolle. Es gab damals Premiumsponsoren, wie beispielsweise Brauerei Rothaus, Sto AG, Sparkasse und den verstorbenen Ehrenbürger Fritz Kehl, sowie weitere Sponsoren. Das Ganze war ein riesiger Kraftakt: kaum ein Stühlinger, der nicht in irgend einer Form beteiligt war.

Am Samstag sind nicht nur die Mitwirkenden vor und hinter der Kulisse vor Ort, die gesamte Bevölkerung ist eingeladen. Für den musikalischen Rahmen sorgen die Stadtmusik Stühlingen und die "Scherenschleifer" aus Bräunlingen. Die Bewirtung wird der Stühlinger Sängerbund übernehmen.

Mitwirkende erinnern sich an das Stück vor fünf Jahren

Drei Akteure des Freiluft-Theaterspiels "Im Bur sie Recht" im Jahr 2012 erinnern sich an das Spektakel, das damals weit über tausend Zuschauer miterlebten.