Stühlingen Wo die Narren in Schwaningen dieses Jahr feiern

Die Spatzenzunft lädt wieder einmal zu einer abwechslungsreichen Fasnacht ein. Die Termine der kommenden anderthalb Wochen hier in unserem Narrenfahrplan 2017.

Schwaningen (sta) Unter dem Motto „Wenn d’Nacht zum Dag wörd isch des kei Drama, mit firet denn d’Fasnet eifach im Pyjama“ lädt die Spatzenzunft Schwaningen zur Dorffasnacht ein. Zum Auftakt stimmen die Pflumeschlucker auf Propagandafahrt am Sonntag, 19. Februar, 18 Uhr im Bürgerhus die Einwohner auf die närrischen Tage ein. Die Dorfjugend kommt zum traditionellen „Eier sammeln“ am Mittwoch, 22. Februar, 16 Uhr am Brunnen zusammen. Schmutziger Dunnschtig: Wecken ab 5.30 Uhr. Das Frühstück gibt es um 8 Uhr im Bürgerhus. Um 9 Uhr fahren die Spatzen nach Weizen zur Schulschließung. Der Kindergarten im Dorf wird um 11.30 Uhr geschlossen, danach Mittagessen im Bürgerhus, von wo die Spatzen um 14.11 Uhr zum Narrenbaumstellen, bunten Narrentreiben und abfüttern des Narrensamens am Brunnen gehen. Mittags ist im Bürgerhus die Kinder- und Seniorenfasnacht. Punkt 18.11 Uhr geht es zum Hemdglunkerumzug. Am Freitag (20.11 Uhr am Brunnen) fahren die Spatzen nach Dillendorf und Weizen. „Bunter Nachmittag“ ist am Fasnachtssonntag ab 13.11 Uhr im Bürgerhus. Zum Umzug nach Stühlingen geht es am Montag (Abfahrt Linienbus 10.09 Uhr/12.10 Uhr). Das Narrenmännli wird am Dienstag, 18.11 Uhr am Franz-Kehl-Platz verbrannt. Das Holz für das Fasnachtsfeuer wird am Samstag, 4. März ab 9 Uhr gesammelt, der Fackelzug geht um 18.11 Uhr von der Mühle zum Feuerplatz.

Weitere Infos im Internet: