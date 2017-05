Stühlingen "Wir sind stolz, das geschafft zu haben"  Interview mit Monika Weiß, die in Bettmaringen eine Ausstellung zum Thema Volksglauben organisiert hat

"Wir sind stolz, das geschafft zu haben" – Interview mit Monika Weiß, die in Bettmaringen eine Ausstellung zum Thema Volksglauben organisiert hat

Mit ihrer Ausstellung zum Thema Volksglauben und Volksfrömmigkeit hat das Bettmaringer Gemeindeteams einen Volltreffer gelandet. Wir haben nochmals bei Monika Weiß wegen der Resonanz nachgefragt.

Frau Weiß, die Ausstellung Volksglaube und Volksfrömmigkeit im Gemeindehaus in Bettmaringen war ja ein Erfolg, wie viele Besucher hatten Sie?

Wir konnten etwa 500 Besucher zählen. Wir waren sehr überrascht, dass so viele Besucher gekommen sind. Diese war eine große Herausforderung für mich und alle Helfer, denn es sind unerwartet viele Exponate zusammengekommen. Schließlich waren wir auch noch unerfahren, eine Ausstellung zu organisieren. Im Nachhinein sind wir stolz, das geschafft zu haben – auch Dank des großen Gemeindeteams und vielen Helfern aus dem Dorf.

Hatten Sie viele Helfer?

Wir haben ja ein sehr großes Gemeindeteam mit 18 Personen, die haben alle fest mitgeholfen. Für diese Ausstellung haben wir auch ein kleines Team gebildet, das schon im Vorfeld vorsortiert und beraten hat. Viele organisatorische Sachen wurden da geklärt, wir waren ja Neulinge in solchen Sachen. Zum Schluss haben auch aus dem Dorf noch sehr Viele mitgeholfen, wofür wir ganz besonders dankbar sind.

Sie haben ja auch Führungen gemacht, wer hatte diese Führungen bei Ihnen gebucht ?

Das waren zum Teil Vereine, Bibelkreise Frauengruppen und Schulklassen für die Schulklassen haben wir auch noch ein Quiz zusammengestellt für das entsprechende Alter und die Kinder waren sehr begeistert

Was wollten die Besucher bei den Führungen alles wissen?

Die meisten Fragen war einfach, wie kam man auf die Idee so eine Ausstellung zu organisieren? Ich hatte diese Idee und hab das im Gemeindeteam vorgeschlagen und die haben mitgemacht. Viele haben auch gefragt in Bettmaringen war ja mal ein Großbrand im Jahr 1929 und sie haben sich gewundert, dass es noch so viele Sachen gibt. Die Exponate stammten ja nicht nur aus Bettmaringen, sondern auch aus Jestetten, Bonndorf, Grafenhausen und weiteren Gemeinden.

Waren auch Besucher von anderen Konfessionen dabei und wie ist die Ausstellung bei denen angekommen?

Ja, es waren auch Besucher aus anderen Konfessionen da. Die haben das für sehr gut und sehr interessant befunden.

Eine solche Ausstellung ist ja für Bettmaringen etwas ganz Besonderes, sind eventuell weitere solche oder ähnliche Ausstellungen geplant?

Im Moment haben wir unser Ziel erreicht, doch es könnte sein, wenn das Gemeindeteam dazu bereit ist, dann könnten wir schon nochmal so etwas ähnliches machen. Im Moment ist jedoch noch nichts in Aussicht.

Zur Person

Monika Weiß (68) stammt aus dem Kinzigtal. Beruflich durch ihren Mann kam sie 1976 nach Stühlingen. Das Paar hat drei Söhne und eine Tochter. Weiß engagiert sich bei Jugend-Gottesdiensten und Ferienfreizeiten und hat den Chor SunriSing mitbegründet. Im Gemeindeteam ist sie für Krankenbesuche zuständig. Nach dem Tod ihres Mannes hat sie sich in der Nachbarschaftshilfe weitergebildet und macht seit drei Jahren den Dienst.