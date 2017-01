vor 2 Stunden Edelgard Bernauer Stühlingen Wie aus Lindenholz die Häsmaske der "Hungrigen Stühlinger" wird

Hansi Berg schnitzt seit Jahren Fasnachtsmasken. Der gelernte Schreiner hat sich zwar auf die ausdrucksstarken Gesichter der Hungrigen Stühlinger spezialisiert, doch auch antike Möbel restauriert der 63-Jährige in seiner Werkstatt am oberen Stadtweg in Stühlingen

