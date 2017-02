Stühlingen "Wenn jetzt nicht, wann dann?"  Grimmelshofen Ortsvorsteher Wolfgang Kaiser zur Umfahrung

Seit über 50 Jahren wird in Grimmelshofen für die Ortsumfahrung als Lückenschluss in der B314-Trasse Richtung Autobahnzubringer gekämpft. Ortsvorsteher Wolfgang Kaiser spricht über die Bedeutung der Umfahrung und die Probleme bei der Planung.

Sie sind jetzt 54 Jahre alt. Fast so lange steht die Umfahrung Grimmelshofen auf der Agenda. Wann sind Sie in das Thema eingestiegen?

Nach der Kommunalwahl 1999 und der anschliessenden Wahl zum Ortsvorsteher musste ich mich zwangsläufig mit dem Thema befassen. Zuvor hatten meine Vorgänger Wolfgang Huber, Gerhard Kehl sowie Karl Müller (Bürgermeister) sich mit der Problemlösung auseinandergesetzt. Der große Durchbruch ist leider keinem gelungen.

Haben sie eine Erklärung dafür, dass dieses Langzeitthema die breite Bevölkerung oder die lokalen Firmen nur mäßig bewegt?

Es ist schon so, dass unsere Problem-Ortsdurchfahrt viele Personen stört und auch Firmen unserer Region auf gute Straßen angewiesen sind. Aber solange der Verkehr noch einigermaßen fließt, sind die Bemühungen um eine Entlastung der Anwohner entlang der Ortsdurchfahrt nur sporadisch. Da wird schon mal von Firmen oder auch Privatpersonen ein Brief nach Berlin oder Stuttgart gesendet, aber wirklich weitergeholfen hat das auch noch nicht. Das Thema wird meist aufgegriffen, wenn Wahlen anstehen. Wir haben in den vergangenen Jahrzehnten immer versucht, Bewegung in die Sache zu bringen. Aber wenn die zuständigen Behörden es nicht wollen, können wir gar nichts erreichen.

Jetzt im Wahljahr 2017 wurde der Faden wieder mal aufgenommen – aber warum verschwindet das Thema Lückenschluss immer wieder in der Versenkung?

Es ist schwer zu glauben, dass sich in dieser Sache in den zuständigen Köpfen grundlegend etwas tut. Seit 2009 wurde von Seiten des Landes eher wenig bis nichts unternommen, da die Entwürfe am ungünstigen Kosten-Nutzen-Verhältnis weitere Planungen nicht zuließen. Nun aber stehen wir im neuen Bundesverkehrswegeplan mit der sehr viel günstigeren Bewertungszahl 6,1. Übrigens ein Spitzenwert im Vergleich zu anderen Verkehrsprojekten. Aber nun argumentiert das Regierungspräsidium, dass kein Personal für eine neue Planung vorhanden sei.

Wo sind die Schwachstellen des Verfahrens? Geld scheint ja da zu sein, und Widerstand in der Bevölkerung gibt es auch nicht.

Außer Entwürfen lag all die Jahre über keine richtige Planung vor. In den 90er Jahren schaffte es ein Entwurf, den Sichtvermerk des Verkehrsministeriums zu erhalten. Der damalige Ortschaftsrat machte Verbesserungsvorschläge, und dadurch wurden zehn Jahre lang immer wieder Veränderungen vorgenommen. Dann wurde eines Tages das Ganze für zu teuer erklärt. Der Entwurf wurde quasi zu Tode geplant. Der Auftrag zu einer kostengünstigeren Lösungssuche wurde an das Regierungspräsidium zurückgegeben, was auch gelang. Aber nun fehlt es an Personal.

Was ist aus ihrer Sicht als nächster Schritt erforderlich?

Wenn es nun nicht gelingt, aufgrund der besonderen Bewertungszahl von 6,1 und dem Argument Lückenschluss zu beginnen, weiß ich auch nicht mehr weiter. Das Land erhält momentan Geld für baureife Projekte. Wenn es jetzt nicht endlich vorwärts geht – wann dann?

Was geht in Ihnen vor, wenn Sie sich als Ortsvorsteher und CDU-Mitglied im Wahljahr mit Politikern für ein Pressefoto in das Grimmelshofener Nadelöhr stellen sollen?

Ich habe nicht mitgezählt, wie oft wir uns blumige Worte angehört haben und größtmögliche Unterstützung zugesagt wurde. Vor-Ort-Termine haben uns jedenfalls nicht weitergebracht. Diese Zeiten könnten sinnvoller genutzt werden, indem man sich um die Beseitigung des Problems endlich ernsthaft bemüht.

Zur Person:

Wolfgang Kaiser (54) ist gebürtiger Grimmelshofener , verheiratet, zwei erwachsene Kinder, ein Enkel. Seine Leidenschaft: Kommunalpolitik, Familie, Harley fahren, Blasmusik, im Wald arbeiten.