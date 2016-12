Stühlingen Weizen: Infected-X-Mas-Konzert am 28. Dezember in der Ehrenbachhalle

Weizen: Infected-X-Mas-Konzert am 28. Dezember in der Ehrenbachhalle

Die Veranstaltung von Kultur rockt verspricht mal wieder krasse Beats von Punk bis Indie. Zwei Bands aus Freiburg und Konstanz heizen ein.

Mit dem Infected-X-Mas-Konzert am Mittwoch, 28. Dezember im Barraum der Ehrenbachhalle in Weizen bietet der Verein Kultur-rockt Weizen ein rockiges Zwischenspiel in der besinnlichen Weihnachtszeit. In diesem Jahr hat das Organisationsteam rund um den Vorsitzenden Oliver Hamburger zwei in der Szene bestens bekannte Bands eingeladen.

Den Auftakt machen die Punkrocker „Finding Feelings“ aus Konstanz. Das Band-Trio hat sich im Jahr 2015 aus Musikern der „Flatline Walkers“ und der Silent Chestnut“ gegründet.

Danach stehen die in Weizen längst bekannten „The Deadnotes“ auf der Bühne. Die drei Jungs aus Freiburg haben bereits beim Querbeat Open Air Festival im August viele Liebhaber gefunden.

Im Oktober erschien ihr Debütalbum „I’ll kiss all fears out of your face“ mit Einflüssen aus Indie, Punk und Emo, eine Mischung, die sicherlich den Geschmack der Gäste beim Infected X-Mas Konzert trifft. Oliver Hamburger freut sich bereits auf den Höhepunkt im Winterprogramm und verspricht eine fetzige Party mit netten Leuten und eine gute Gelegeheit um wieder einmal das Tanzbein zu schwingen. Das Konzert beginnt um 21 Uhr.

Weitere Infos unter: www.kultur-rockt.de