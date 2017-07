Stühlingen Weizen: Ehrenbachhalle bekommt nur kleinen Anbau

Gemeinderat Stühlingen lehnt eine große Variante ab. 700000 Euro: Brandschutzmaßnahmen und abgelehnte Zuschussanträge führen zur Vervierfachung des Kostenanteils für die Stadt

Stühlingen – Leicht abgespeckt wurde die Sanierungskomplettierung der Ehrenbachhalle in Weizen genehmigt. Das heißt, anstelle eines großen Anbaues zur Unterbringung des Hallenmobiliares, gibt es einen kleinen Anbau. Den großen Anbau, verbunden mit Mehrkosten von 114 000 Euro, lehnte der Gemeinderat in der jüngsten Sitzung mit elf zu fünf Stimmen und einer Enthaltung ab.

Die Einsparung für die kleine Variante beläuft sich auf 64 000 Euro. Mehrere Faktoren hatten dazu geführt, dass sich der zu erbringende Eigenateil der Stadt um das Vierfache erhöhte. Zum einen die Brandschutzkosten in Höhe von 350 000 Euro, zum anderen die Zuschussabsage der Sportförderung und diverse Änderungswünsche, was die Innenausstattung betrifft. Summa summarum bleiben satte 700 000 Euro an der Stadt hängen. Ursprünglich war man von 200 000 Euro Eigenanteil ausgegangen. Stühlingens Bürgermeisterin Isolde Schäfer betonte nicht zum ersten Mal, dass die Ehrenbachhalle in Weizen der Gesamtgemeinde zur Verfügung steht und zudem die einzige Veranstaltungshalle in der Gesamtstadt sei. Die wesentlich größere Stühlinger Stadthalle ist als Sporthalle konzipiert und müsste ebenfalls saniert werden.

Im Vorfeld der Entscheidung hatte nochmals eine Besichtigung der Halle stattgefunden. Gesucht wurde dabei nach Lösungen, die die Kosten für den Anbau reduzieren könnten. Es ging um Fragen wie Aluminium-Holz- oder Holzfenster, Akustikdecke, rundum Jalousien, Vorhänge und ähnliche Details. Insgesamt taten die Räte sich sehr schwer mit der endgültigen Zustimmung. So äußerte sich Stadtrat Edgar Keller zusammenfassend mit der Feststellung: „Ich habe ein ungutes Gefühl.“

