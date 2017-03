Stühlingen Weitere Schritte in Richtung Grimmelshofen-Umfahrung

Das Projekt ist im neuen Bundesverkehrswegeplan als vordringlicher Bedarf ausgewiesen. Bundestagsabgeordneter Thomas Dörflinger und Landtagsabgeordneter Felix Schreiner setzen sich für eine zeitnahe Erstellung einer Machbarkeitsstudie ein.

Stühlingen – Der Bundestagsabgeordnete Thomas Dörflinger und sein Landtagskollege Felix Schreiner (beide CDU) setzen sich in Schreiben an Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer für die zeitnahe Erstellung einer Machbarkeitsstudie zur neuen Trasse für die Ortsumfahrung Grimmelshofen ein. Hintergrund des Vorstoßes sind Überlegungen zu einer neuen Trasse, die im Unterschied zu den bisherigen Überlegungen vermutlich kostengünstiger und flächensparender sein könnte.

Mit dem neuen Bundesverkehrswegeplan (BVWP) sei es gelungen, die Voraussetzungen für die Realisierung der Ortsumfahrung Grimmelshofen (Stadt Stühlingen) an einer entscheidenden Stelle zu verbessern, erklärte Dörflinger. Die Maßnahme sei erneut im „Vordringlichen Bedarf“ ausgewiesen, aber zusätzlich verfüge man nun über ein deutlich besseres Nutzen-Kosten-Verhältnis, weil das Projekt nicht nur als Ortsumfahrung, sondern als Engpassbehebung und Lückenschluss an der B 314 zwischen den Mittelzentren Waldshut-Tiengen und Donaueschingen bewertet wurde.

Die in der Region angestellten Überlegungen zu einer alternativen Trasse sehen vor, auf Höhe des jetzigen Bahnübergangs, wo Schiene, Straße, Feldweg und Wutach parallel verlaufen, die Trassen von Schiene, Feldweg und Straße zu tauschen. Dann soll die Bundesstraße an Stelle des Feldwegs etwa auf Höhe des Dammstrudels in einen Tunnel eintauchen und würde danach auf einer unterirdischen Trasse an der Flucht des Gemeindehauses entlang zum Ostausgang des Ortes führen. Der Tunnel unter Grimmelshofen würde so weniger als 300 Meter lang. Nach Ansicht Dörflingers hat der neue Vorschlag zudem den Vorteil, dass die Entwicklungsmöglichkeiten des Ortes in Richtung Westen erhalten bleiben und keine Konfliktfelder mit bestehenden FFH-Flächen bestehen.

Dörflinger bat Regierungspräsidentin Schäfer um Prüfung, ob die Machbarkeitsstudie vom RP selbst erstellt werden kann oder eine Vergabe nach außen in Betracht kommt. Dies sei angesichts der jüngst bei einer Besprechung des Ortschaftsrates mit dem Landratsamt hierfür geschätzten Kosten von 50 000 bis 60 000 Euro durchaus in Betracht zu ziehen. „Wenn das Regierungspräsidium keine eigenen Kapazitäten frei hat, sollen die Planungen an ein externes Büro vergeben werden. Da die Voraussetzungen im Bundesverkehrswegeplan noch nie so gut waren wie jetzt, solle keine Zeit unnötig verstreichen, um in dieser scheinbar unendlichen Geschichte einen deutlichen Schritt nach vorn gehen zu können, so die beiden Abgeordneten.