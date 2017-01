Stühlingen Wechsel im Kinderland Hohenlupfen

Wechsel im Kinderland Hohenlupfen: Martin Riegraf, Vorsitzender des Caritasverbandes Hochrhein, und Bürgermeisterin Isolde Schäfer würdigten die Verdienste von Anna-Maria Binkert, die seit 2010 die Einrichtung leitete, und hießen die neue Leiterin, Luzia Limberger-Sieber, herzlich willkommen.

Wechsel im Stühlinger Kinderland Hohenlupfen. Anna Maria Binkert, die seit 2010 die Einrichtung leitete, wurde in den Ruhestand verabschiedet. Ihre Nachfolge tritt Luzia Limberger-Sieber (57) aus Untermettingen an, die auf eine 20-jährige Berufserfahrung zurückblicken kann. Beide Erzieherinnen in leitender Position wurden von Martin Riegraf, Vorsitzender des Caritasverbandes Hochrhein und Bürgermeisterin Isolde Schäfer verabschiedet, beziehungsweise willkommen geheißen. Anna-Maria Binkert war von der ersten Stunde im Auftrag des Caritasverbandes am Aufbau der Ganztageseinrichtung maßgeblich beteiligt. Martin Riegraf als auch Bürgermeisterin Isolde Schäfer würdigten ihre hervorragende Arbeit und Engagement. "Wir bedauern, dass wir Anna Maria Binkert verlieren. Sie war am Aufbau der Einrichtung von Null an beteiligt," so Bürgermeisterin Schäfer.

Ebenso herzlich wurde Nachfolgerin Luzia Limberger-Sieber willkommen geheißen. Unter anderem erinnerte Martin Riegraf daran, dass aufgrund der Komplexität der Stühlinger Ganztagseinrichtung erhöhter Personalbedarf bestehe und es nicht einfach sei, adäquates Personal zu finden. Den Arbeitsplatz teilt sich Luzia Limberger-Sieber mit ihrer Stellvertreterin Antja Brodscholl, die auch von Beginn an im Kinderland Hohenlupfen arbeitet. Zu erfahren war bei der Gelegenheit, dass das Kinderland Hohenlupfen 2013 den Betrieb als Kita mit 85 Kindern aufnahm und die Einrichtung mit aktuell 138 Kindern seit Längerem schon total ausgelastet sei. Zur Zeit besteht eine Warteliste.

2010 übernahm der Caritasverband Hochrhein die Trägerschaft der Einrichtung in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Stühlingen. Vereinbart wurde damals, dass die Caritas als christliche Einrichtung seitens der Erzdiözese Freiburg bezuschusst wird. Diesen Zuschuss der Kirche gibt die Caritas an die Stadt weiter. Die Landeszuschüsse für die Personalkosten gehen an die Stadt. Die Stadt selber ist zuständig für alle baulichen Belange. Vier Mal im Jahr informiert der Caritasverband die Stühlinger Gemeinderäte über die aktuelle Haushaltslage. Dieses Trägerschaftsmodell habe sich bewährt, hieß es dazu.

Das Kinderland Hohenlupfen bietet auch eine stattliche Anzahl von Arbeitsplätzen. Derzeit sind 32 Mitarbeiter beschäftigt, ein großer Teil ist in Teilzeit. Letzteres macht auch deshalb Sinn, weil die Öffnungszeiten aufgrund des Ganztagsbetreuungsangebotes von 6.30 bis 17 Uhr auch flexible Arbeitszeiten erfordern. Derzeit gibt es zwei Krippengruppen, drei Gruppen für Drei-bis Sechsjährige und eine Hortgruppe mit 20 Plätzen. Das Erziehungskonzept ist ganzheitlich mit religiöser Ausrichtung.



bietet Sprachförderung, Kooperation mit der unmittelbar benachbarten Grundschule, Waldprojekt und orientiert sich am christlich geprägten Jahresablauf. Die Stühlinger Einrichtung wird seit 2013 als Kita betrieben.