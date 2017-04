Stühlingen Wangener Narren ziehen positive Bilanz

Wangener Narren ziehen positive Bilanz und erinnern sich gerne an die Fasnachtstage in Belléme zurück.

Wangen (luk) Die Erinnerungen an die Fasnachtstage in Belléme waren bei der Hauptversammlung der Wangener Narren noch fast taufrisch. Björn Bernhard erzählte der Versammlung von diesem Ereignis und schwärmte von der Gastfreundschaft der Bellémer und dass das Ganze in der Regel nur in zwei Tagen durchgezogen wird. "Alle die nicht dabei waren" haben echt was verpasst. Die nächste Fasnacht in Belléme ist in fünf Jahren wieder", die Wangener Narren jedoch konnten auch auf eine recht aktive eigene Fasnacht zurückblicken, bei der einiges gelaufen war. So war der Kappenabend wieder ein großer Erfolg, das Motto Freitag der 13. Im Gespensterschloss hatte viele Besucher dazu animiert, kostümiert zu erscheinen. Auch die Teilnahme am Umzug in Birkendorf hatte gut funktioniert, viel Narrensamen und Eugen Kaiser mit der großen Rätsche vor dem Musikverein gab ein gutes Bild. Etwas mehr Beiträge für den Bunten Abend am Schmutzigen Donnerstag, das wünscht sich der stellvertretende Vorsitzende Markus Geng und auch für den Fasnachtsdienstag sollten mehr Jüngere dabei sein. Kassierer Matthias Utz konnte einen positiven Kassenbericht vorlegen und die beiden Kassenprüfer Rolf Kehl und Benny Müller sprachen dem Kassierer ein großes Lob aus. Ortsvorsteher Harald Hofmeier zeigte sich erfreut, dass die Narren an der Tradition der Fasnacht in Wangen festhalten und die Veranstaltungen organisieren. Dabei hofft Hofmeier auch auf die Unterstützung beim Hoffest. Vorsitzender Manuel Albert bedankte sich bei den Mitgliedern für ihren Einsatz. Er zeigte sich zuversichtlich, dass die kleinen Probleme, die sich bei den Veranstaltungen ergeben haben, in den Griff zu bekommen sind.