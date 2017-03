Stühlingen Vorsitzende des Katholischen Frauenverein Stühlingen gibt Amt ab

In diesem Jahr wird der Verein 135 Jahre alt. Seit nunmehr 45 Jahren leitet sie die Geschicke des Vereins, nun will sie den Vorsitz zum Jahresende in jüngere Hände legen.

Stühlingen (luk) Der katholische Frauenverein feiert in diesem Jahr sein 135-jähriges Bestehen. 1882 hatten einige Stühlinger Frauen im Städtle einen Kindergarten gegründet, den man damals "G'fätterlischuel" nannte. Der erste Raum war im Haus Schölderle, später baute die Stadt am Stadtweg einen Kindergarten. Ein Neubau folgte im Stühlinger Zentrum.

Wie wichtig sich diese Einrichtung erwies, das zeigten die Zahlen der Kinder, welche schon gleich in der Anfangszeit diesen Kindergarten besuchten. Waren es in den ersten Wochen zehn Kinder, so stieg die Zahl schnell auf 40 Kinder an. Geleitet wurde dieser Kindergarten lange Zeit von Ordensschwestern den Vinzentinerinnen, die auch Krankenpflege übernommen und regelmäßig auch Nähunterricht gegeben hatten. Die Trägerschaft jedoch hatte der Frauenverein, dem einst fast alle Stühlinger Frauen angehörten.

1989 und 1992 übernahm der Verein auch die Trägerschaft der Kindergärten in Mauchen und Wangen, damit wenigstens für kurze Zeit die Kindergärten erhalten blieben. Längst hatten die Kindergärten schon Vorschulklassen und natürlich Kleinkindbetreuung, noch ehe die anderen Kindergärten an solche Neuerungen herangegangen waren.

Seit 1972 leitet Edith Kaufmann den Frauenverein. Ihr war es gelungen für die Obhut in die Hände der Caritas zu bekommen und so waren die Frauen des Frauenvereins Stühlingen für andere Aufgaben bereit. Zwar war die Betreuung der Kindergärten der Hauptgrund für die Frauen, doch waren diese in Stühlingen in anderen Bereichen zusätzlich sehr aktiv. So übernahmen sie im Notfall die Vermittlung von Hilfe für Familien wenn zum Beispiel die Mutter krank geworden ist in Zusammenarbeit mit der Sozialstation, oder kümmerten sich um alleinstehende die sie besuchten, oder überbrachten Essen auf Rädern und vieles mehr.

Inzwischen jedoch sind die ehrenamtlich tätigen Frauen in die Jahre gekommen und suchen jüngere Frauen für den Fortbestand des Vereins. Edith Kaufmann möchte zum Jahresende als Vorsitzende abtreten und die Leitung in jüngere Hände zu übergeben. Auch auch eine Namensänderung oder Fusion mit einem anderen Verein schließt sie nicht aus. "Es wäre schade, wenn das, was so lange Bestand hatte nicht weitergehen würde, denn worauf es ankommt, ist die Fortdauer der gemeinnützigen Tätigkeit."

Diese besteht im Moment vor allem darin, dass sich die Frauen einmal Monatlich zu einem Spielenachmittag in den Räumen der Frauengemeinschaft in der Hallauer Straße treffen, dass mindestens zwei Halbtagsausflüge (auch für Nichtmitglieder) unternommen werden sowie kulturelle und informative Veranstaltungen organisiert werden.