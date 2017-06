Stühlingen Vom Widersprüchlichen und Unsagbaren: Stühlinger Künstler stellt in der Schür am Stadtgraben aus

Vom Widersprüchlichen und Unsagbaren: Stühlinger Künstler stellt in der Schür am Stadtgraben aus

Der Stühlinger Künstler Christian Pflanzl stellt ab Freitag Skulpturen und Drucke in der Schür am Stadtgraben aus. Dem 59-Jährigen fasziniert vorallem, wie Kunst das Unaussprechliche darstellt. Die Vernissage ist am Freitag, 30. Juni, um 20 Uhr.

Entlang des Leitgedankens „Freude an Form und Farben“ stellt der Stühlinger Künstler Christian Pflanzl einen Teil seiner jüngsten Exponate, Skulpturen und Drucke in der Schür am Stadtgraben aus. Wir sprachen mit dem Künstler, der im Brotberuf Konditormeister ist.

Er begann schon früh sich künstlerisch zu orientieren. Freude an organischen Formen und handwerkliche Momente faszinieren ihn stark. Ein Leben ohne Kunst kann und mag sich der gebürtige Stühlinger gar nicht vorstellen. Er verrät im Gespräch „Kunst fängt beim Unaussprechlichen an.“ Also bei den Dingen die weder zu sehen, noch zu greifen sind. Experimentieren in den unterschiedlichsten Stilen und Techniken fasziniert ihn ebenfalls und jeder Künstler entwickle hier seine eigenen Lösungen. So habe er sich in jüngerer Zeit beispielsweise mit der Haiku-Technik befasst, die als Dreizeiler und Silbenvorgabe besondere Ansprüche stellt. Diese Gedichtform ist in Japan sehr verbreitet.

Reizvoll sind für ihn die Widersprüche und Brüche die Material und Kunst verbindet. Und jedes Material brauche seine eigene Lösung. Christian Pflanzl liebt in seinen Zeichnungen vor allem die ungewöhnlichen Blickwinkel und Perspektiven. In der Schür wird er 20 seiner jüngeren Exponate ausstellen. Die Ausstellung findet unter der Schirmherrschaft des Stühlinger Kunstvereines statt.

Die Ausstellungseröffnung beginnt am heutigen Freitag, 30. Juni um 20 Uhr unter der Federführung des Stühlinger Kunstvereines. Das Vocalensemble „Soundstark“ übernimmt dabei den musikalischen Part. Hans Russenberger, Vorsitzender des Kunstvereins führt in die Ausstellung ein. Der Künstler selbst wird sich zu seinen Intentionen und Arbeiten äußern. Die Ausstellung „Freude an Form und Farbe“ ist ab 1. Juli von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Weitere Öffnungszeiten: 2. und 16. Juli von 14 bis 18 Uhr sowie am 8. Juli (Städtlefest) von 16 bis 22 Uhr und am 9. Juli von 12 bis 17 Uhr geöffnet.

Zur Person

Christian Pflanzl (59) ist gebürtiger Stühlinger. Verheiratet mit Christine Pflanzl, geborene Bregenzer, ebenfalls aus einem alten Stühlinger Geschlecht stammend. Das Ehepaar hat drei erwachsene Söhne. Christian Pflanzl ist im Brotberuf Konditormeister.