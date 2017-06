Stühlingen-Blumegg Vier Mannschaften geben ihr Bestes

FC Haudaneben Blumegg veranstaltet zum 30-jährigen bestehen Damengrümpelturnier. Zuschauer verfolgen spannende Spiele

Sein 30-jähriges Bestehen feierte der Fußballclub FC Haudaneben Blumegg mit einem zünftigen Fest auf dem Gelände des Sportplatzes in Ewattingen. Zum ersten Mal richteten die Fußballer dazu ein Damengrümpelturnier am Pfingstsamstag aus. Dabei waren vier Damenmannschaften angetreten, um den Siegerpreis in Form eines Fußballers zu erringen. Dabei gab es recht spannende Matches zu sehen, denn jede Mannschaft wollte schließlich als Sieger vom Platz gehen. Angetreten waren die Desperados Housewifes, der TuS Bonndorf, die Los Promillos, der SV Lausheim und das Vetter-Team.

Ein Spiel dauerte zehn Minuten und es war für die Spielerinnen gar nicht so einfach, in dieser kurzen Zeit Tore zu machen. Dabei schenkten sich die Damen auf dem Platz nichts. Obwohl die Männerwelt unter den Zuschauern etwas spärlich besetzt war, gab es doch viel Applaus für besonders gelungene Pässe. Der dritte und vierte Platz stand nach rund zwei Stunden fest, doch für die ersten zwei Plätze mussten die Spielerinnen des TuS Bonndorf mit des SV Lausheim noch kräftig kämpfen.

Erst nach Verlängerung und Elfmeterschießen konnten schließlich die Spielerinnen des TuS Bonndorf den begehrten Pokal in Empfang nehmen. Danach ging es zünftig ans Feiern und die Partynacht konnte losgehen. Der Sonntag gehörte dann den Männern. Auch sie kämpften auf dem Platz um eine Siegerskulptur.