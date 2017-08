Stühlingen Vielseitig: Querbeat Open-Air-Festival am 18. und 19. August in Weizen

Der Verein Kultur rockt Weizen setzt beim Querbeat Open-Air-Festival am 18. und 19. August auf musikalische Vielseitigkeit. Mit Spannung wird das Mod-Rock Trio „The Movement“ aus Dänemark erwartet.

Weizen – International wird es beim Querbeat Open-Air-Festival am Freitag und Samstag, 18. und 19. August, auf dem oberen Rastplatz in Weizen. Neben deutschen Bands sorgen Musiker aus Dänemark, Italien und der Schweiz für ein ausgewähltes Programm vom Feinsten. Die Organisatoren vom Verein Kultur-rockt Weizen richten derzeit den Festivalplatz auf dem Berg in Richtung Lausheim, um ihren Gästen das gewohnt gemütliche Festivalambiente mit Musik und Lagerfeuerromantik zu bieten. Die Freiburger Indie und Brit-Rockband „Mighty and The Jets“ eröffnet das Festival am Freitag um 20.30 Uhr. Musikalisch angehaucht von Vorbildern wie den Strokes und Libertines bietet die Band eine Mischung aus Indie und Brit-Rock. Lautstark sind anschließend die Punkrocker „Honeymoon Lecter“ aus der Göppinger Gegend zu hören, die mit aufgerissenen Gitarrenverstärkern und Schlagzeugbeats und deutschen Texten ihre Sicht des Lebens erzählen. Mit Spannung wird das Mod-Rock Trio „The Movement“ aus Dänemark erwartet. Die klassischen Anzugträger haben nicht nur anziehenden Beat und eine famose Bühnenshow auf Lager sondern auch die Gabe, politische Themen in hörbare Musik umzuwandeln. Mit einer Mischung aus Indie, Emo und Post-Hardcore stellt zum Abschluss das Duo „Kaffkönig“ sein neustes Album Wurst und Tränen vor.

Der „Acoustic Afternoon & Barbecue“ am Samstag ab 16 Uhr bietet Groß und Klein Gelegenheit Festivalluft zu schnuppern. Gängige und vegetarischen Grillspezialitäten und Cocktails versüßen den Nachmittag bei sommerlicher Musik von der Bonndorfer Folk-Band „Die fliegenden Austern“ und „Free-Men-Life“, die ihr neues Album „Wonderful Life“ vorstellen. Gitarrist Friedmann Bauknecht und Percussionist Simon Rumold haben schon etliche Preise, darunter den „Akademia Music Award“ für den besten Folk/Singer-Songwriter Song erhalten.

Weiter geht es um 20.30 Uhr mit den Hohentengen-Schweizer Trio „Killjoy“, das mit Funk und Hip-Hop für Stimmung sorgt. Die Vollblutmusiker „Straightline“ aus München werden danach mit technischem Skatepunk die Bühne rocken. Mittlerweile sprechen je drei veröffentlichten EPs und LPs von ihrem musikalischen Können. Gespannt sein darf man ebenfalls auf „Narcolaptic“, deren Musik von Grunge, Ska und Hardcore beeinflusst wird. Die Band aus Hamburg tourte bereits durch die Punkszene Südostasiens. Lautstark wird das Abschlusskonzert des Festivals mit der New Metal Band „Devotion“, die aus dem italienischen Vicenza nach Weizen anreisen wird. Der Vorverkauf der Tickets ist bereits angelaufen.

