Wutachtal Viele Gründe zum Feiern und Freuen, aber auch schreckliche Momente gab es im Wutachtal 2016

Die Vereine organisieren im Jahr 2016 viele erfolgreiche Ereignisse. Unfälle und ein Mord trüben allerdings die heitere Stimmung.

Das Jahr 2016 hatte einige Höhepunkte im Wutachtal und dem nordöstlichen Landkreis zu bieten. Kaum waren die Böllerschüsse verhallt, die vom Sportschützenverein Stühlingen im Weilertal organisiert, das Neue Jahr begrüßt hatten, rüsteten sich die Egginger Narren für das Kleggau-Narrentreffen. Die fünfte Jahreszeit war im Jahr 2016 so früh angesagt, dass kaum genügend Zeit blieb, dieses große Ereignis zu organisieren. Doch die Egginger hatten schon im Sommer davor begonnen und so konnte die Großveranstaltung kommen.

Aber nicht nur die Egginger Narren sorgten dafür, dass dieses Narrentreffen ein so großer Erfolg wurde. Das ganze Dorf war vom Narrenfieber angesteckt und auch die vielen Narrenzünfte aus Nah und Fern, die als Gäste gekommen waren, halfen mit, aus dem 36. Kleggau-Narrentreffen ein harmonisches und mit viel Traditionen aufgeladenes Fest zu machen. Überhaupt waren in Eggingen, Stühlingen und den Ortsteilen die örtlichen Vereine erfolgreich.

Der traditionelle Fasnachtsmontagsumzug der Hungrigen Stühlinger übertraf auch im Jahr 2016 wieder fast alle Erwartungen. Nicht nur mehr als 50 Narrenzünfte hatten sich in Stühlingen zum Umzug eingefunden, sondern auch so viele Zuschauer, dass es in der Hauptstraße richtig eng wurde. Mit der gelungenen Jubiläumsfeier präsentierten auch die Blumegger Musiker bei ihrem 140-jährigen Bestehen den Besuchern eine überaus erinnernswerte Veranstaltung.

Im Stühlinger Ortsteil Ober- und Unterwangen konnte gleich zwei Mal gefeiert werden. Im Oktober erhielten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr ihr lang ersehntes neues Feuerwehrfahrzeug und sie waren Ausrichter des Stadtturniers. Anziehungspunkte im Wutachtal, besonders in Stühlingen, waren wieder die beiden Wochenenden des Stühlinger Frühlings und des Stühlinger Herbstes. Sie waren vom Handels- und Gewerbeverein organisiert worden. Dabei konnten die zahlreichen Besucher Köstlichkeiten aus der Region probieren und kaufen. Das Städtlefest war wieder ein Höhepunkt des vergangenen Jahres, bei dem es vielfältige Unterhaltung gab.

Allerlei Kurioses und Imposantes bot die Schür am Stadtgraben mit ihren Ausstellungen. Besonders umfangreich war die Ausstellung vom lieben Vieh und Hund und Katz'. Doch nicht nur in Stühlingen gab es Ausstellungen, auch in Eggingen waren die Egginger Kunsttage wieder ein Publikumsmagnet, der viele interessierte Besucher anzog. Allerdings gab es im Jahr 2016 auch einige unschöne Anlässe. Dabei waren hauptsächlich die Kameraden der Feuerwehren gefragt. Autounfälle, besonders auf der Strecke der B 314, und auch der Großbrand am 15. Februar in Stühlingen, der sich als schreckliche Untat an einem 88-jährigen Waffenhändler herausstellte.

Das neue Jahr verspricht wieder einige lustige und informative Ereignisse und die Narren sitzen schon in den Startlöchern, denn auch in 2017 beginnt die heiße Fasnachtsphase wieder früh.